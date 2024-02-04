Ротенберг о психологической устойчивости СКА: «Может, «озверин»? Оттачиваем нашу систему с первой тренировки. Когда отходим от системы – допускаем ошибки»
Роман Ротенберг ответил на вопрос про психологическую устойчивость игроков СКА.
СКА победил «Салават Юлаев» (4:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– В чем секрет психологической устойчивости ваших хоккеистов? Первые два периода очень играли очень спокойно и мастеровито, с каменным лицом. Это какой-то «успокоин»?
– Может, «озверин»? Тренировочный процесс. С первой тренировки мы оттачиваем нашу систему.
Когда ребята выполняют это – все получают удовольствие от игры, и мы побеждаем. Когда отходим от нашей системы игры – допускаем ошибки.
Еще раз повторюсь: мы пропустили два гола в меньшинстве. Позволили сопернику вернуться в игру за счет своей дисциплины.
Работа и дисциплина – секретов нет. Будем работать лучше.
Наладим дисциплину – станем побеждать с явным преимуществом, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Что, блин? 😅😅😅