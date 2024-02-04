Ротенберг о психологической устойчивости СКА: «Может, «озверин»? Оттачиваем нашу систему с первой тренировки. Когда отходим от системы – допускаем ошибки»

Теги Салават Юлаев СКА КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг ответил на вопрос про психологическую устойчивость игроков СКА.

СКА победил «Салават Юлаев» (4:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– В чем секрет психологической устойчивости ваших хоккеистов? Первые два периода очень играли очень спокойно и мастеровито, с каменным лицом. Это какой-то «успокоин»?

– Может, «озверин»? Тренировочный процесс. С первой тренировки мы оттачиваем нашу систему.

Когда ребята выполняют это – все получают удовольствие от игры, и мы побеждаем. Когда отходим от нашей системы игры – допускаем ошибки.

Еще раз повторюсь: мы пропустили два гола в меньшинстве. Позволили сопернику вернуться в игру за счет своей дисциплины.

Работа и дисциплина – секретов нет. Будем работать лучше.

Наладим дисциплину – станем побеждать с явным преимуществом, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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24 комментария
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Наша система - самая системная система. И никакая даже самая системная система не пересистемит нашу систему по системности.
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+25
Ошибка — это брать у него интервью
+15
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+14
А потом этот ########## после серии поражений будет говорить, что систему журналисты придумали.
+6
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+6
Ответ Verhovn
У них один дилер видимо с Зелей. Судя по всему. 🤣
Не.....с ввп. Такой же как и йозя он
+3
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+3
Ответ DollaBill
Ошибка — это брать у него интервью
Да пусть лопочет -нам забава !
+2
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+2
Остановитесь!!!
+1
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+1
После видео с Путиным его видеть нет желания, жаль мат не пропускают..
+2
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+1
Ответ Виктор Камнев
Наша система - самая системная система. И никакая даже самая системная система не пересистемит нашу систему по системности.
Вертикаль систем
+1
0
+1
Ответ Виктор Камнев
Наша система - самая системная система. И никакая даже самая системная система не пересистемит нашу систему по системности.
бинго сказал ввп...
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Я пропустил , про НХЛ ничего не сказал? Про канадцев и финнов?
+1
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Я свою систему отработал в финском дворе с албанцами
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Ответ Lanc
Куда он побежит, когда рухнет система?
Да там на три жизни вперед денег ... А людей с деньгами любят почти везде, таким везде дороги открыты. Хоть Лондон, хоть Буэнос-Айрес, хоть Бастер.
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Ответ bukvoed33
Комментарий удален модератором
????
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Ответ Огюст
Да пусть лопочет -нам забава !
Как точно. Но, не особо кликбейтов получается.
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Ответ DollaBill
Ошибка — это брать у него интервью
Не. Его интервью - это всегда ржач)
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Ответ DollaBill
Ошибка — это брать у него интервью
Источник инфы глянь👌
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– В чем секрет психологической устойчивости ваших хоккеистов? Первые два периода очень играли очень спокойно и мастеровито, с каменным лицом. Это какой-то «успокоин»?

Что, блин? 😅😅😅
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Отошёл от системы потерял смысл жизни, такова догма Романа.
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ротенберг 🤡
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Куда он побежит, когда рухнет система?
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Комментарий удален модератором
Знаменитая система "Озверин" от Ротенберга. Её боялись даже в НХЛ.
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Главное Минскому Динамо в первом раунде не слиться, а то будет смешно от "озверина".
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