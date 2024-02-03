Ротенберг показал, как Карякин одновременно сыграл в шахматы против тренеров и хоккеистов СКА: «Хоккей и шахматы – сила! Постарались дать бой нашему чемпиону» 

Теги СКА Сергей Карякин КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг рассказал, как хоккеисты и тренеры СКА играли с Сергеем Карякиным.

«Хоккей и шахматы – это сила! 

Мы всегда говорим о том, как важно гармоничное развитие для юных хоккеистов. Наши будущие чемпионы должны быть не только успешными на льду, но и умными, образованными людьми. Тем более, что развитое игровое мышление здорово помогает и в хоккее.

Именно поэтому ФХР, Академия СКА и школа Красная Машина Юниор вместе запустили проект «Хоккей и шахматы».

Сегодня утром к нам в гости приехал всемирно известный Сергей Карякин – самый молодой гроссмейстер в истории, победитель Кубка мира и командного чемпионата мира. 

Сергей провел сеанс одновременной игры против тренеров и хоккеистов СКА, а также воспитанников Академии СКА. Мы постарались дать бой нашему шахматному чемпиону! 

Огромное спасибо Сергею Карякину за то, что активно поддержал нашу идею. Уверен, что сегодняшняя встреча вдохновит всех ее участников на дальнейшее знакомство с шахматами и зарядит их энергией для новых побед на льду! 

Делаем ход конем и ставим шах и мат соперникам!» – написал главный тренер СКА в телеграм-канале.

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22 комментария
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Жду когда он начнёт добавлять в конце предложений "дон"...это будет мега эпичное тошниловка)
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Говорят, ротенберг теперь подумывает стать тренером по шахматам
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Абхиманью Мишра-самый молодой гроссмейстер в истории
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Ответ Alexey Catalonsky
Почему они в клетке? Это что Ultimate Fighting Chess?
Спорим, что если Карякин играл бы против сына Кадырова, то проиграл бы в 3 хода )
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Почему они в клетке? Это что Ultimate Fighting Chess?
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Ответ Wiley Fox
Говорят, ротенберг теперь подумывает стать тренером по шахматам
ему это не сложно, просто надо 800 игр посмотреть
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Роман «лошадью ходи» Ротенберг
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Галантерейщик и кардинал это сила! (с)
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Ответ Don_Krebs
Непо и Дубов побрезгуют в такой команде играть.
Играть под руководством РР тоже не все согласятся:)
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"Слово пацана", шахматы - какое следующее увлечение маэстро?
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С С Карякиным Рома может только на равных бится в чапаева!
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от противного заходим. И так и так, по всякому физику вертим. Вывод Ромульен идиот
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Сборная шахматистов по игре в хоккей:Карякин, Непомнящий, Есипенко, Дубов и Карпов на воротах. Тренер Каспаров, ассистент Шипов.
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Там по ходу с кукухой не у одного хоккейного "тренера" проблемы. догадаться детей за шахматы в октагон посадить..
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Где коммент про систему в шахматах
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шахмат - сила!
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Интересно, если кубок возьмет, какую привязку к этому событию сделает? Может керлинг? Фигурку, или городки? Уж не знаю. Сам болею за СКА, но Рома, это нонсенс
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Ротенберг быстрее детей продул,на фото ходит с Карякиным, а дети еще рубятся
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Его можно сравнить с Загитовой. И чтец, и жнец, и на дуде игрец.
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комики
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Ответ Melnikov1968
Сборная шахматистов по игре в хоккей:Карякин, Непомнящий, Есипенко, Дубов и Карпов на воротах. Тренер Каспаров, ассистент Шипов.
Непо и Дубов побрезгуют в такой команде играть.
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И почему-то в октагоне ММА ...
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