Ротенберг показал, как Карякин одновременно сыграл в шахматы против тренеров и хоккеистов СКА: «Хоккей и шахматы – сила! Постарались дать бой нашему чемпиону» 

Роман Ротенберг рассказал, как хоккеисты и тренеры СКА играли с Сергеем Карякиным.

«Хоккей и шахматы – это сила!

Мы всегда говорим о том, как важно гармоничное развитие для юных хоккеистов. Наши будущие чемпионы должны быть не только успешными на льду, но и умными, образованными людьми. Тем более, что развитое игровое мышление здорово помогает и в хоккее.

Именно поэтому ФХР, Академия СКА и школа Красная Машина Юниор вместе запустили проект «Хоккей и шахматы».

Сегодня утром к нам в гости приехал всемирно известный – самый молодой гроссмейстер в истории, победитель Кубка мира и командного чемпионата мира.

Сергей провел сеанс одновременной игры против тренеров и хоккеистов СКА, а также воспитанников Академии СКА. Мы постарались дать бой нашему шахматному чемпиону!

Огромное спасибо Сергею Карякину за то, что активно поддержал нашу идею. Уверен, что сегодняшняя встреча вдохновит всех ее участников на дальнейшее знакомство с шахматами и зарядит их энергией для новых побед на льду!

Делаем ход конем и ставим шах и мат соперникам!» – написал главный тренер СКА в телеграм-канале.