Ротенберг за лимит в 3 игрока в КХЛ: «Нужно поднимать своих! Если взять иностранца, россиянин будет вынужден уехать в Северную Америку»

Роман Ротенберг объяснил, почему поддерживает лимит в три игрока в КХЛ.

15 из 20 российских клубов КХЛ проголосовали за увеличение лимита на легионеров до пяти хоккеистов. СКА вошел в число команд, которые высказались против увеличения лимита.

– В декабре в КХЛ прошло голосование руководителей команд по легионерам. СКА поддерживает лимит в три или в пять иностранцев?

– Мы в СКА выступаем за лимит в три легионера на клуб, потому что считаем, что все эти ребята, которые учатся и выступают в Красногорске (в Красногорске играет молодежная команда СКА – «СКА-Юниор» – прим. Sports.ru), могут в дальнейшем играть в КХЛ.

А если на их место взять иностранца? Тогда россиянин не сможет играть и будет вынужден уехать в Северную Америку.

Я уверен, у россиян все получится – есть пример наших игроков СКА, или посмотрите на звезд «Торпедо». Нужно поднимать своих! Мы верим в наших ребят!

А каких иностранцев вы позовете? Сильные ведь к нам не едут. Брать каких‑то ребят из АХЛ? Там уже всех выгребли. Там в принципе никого больше не осталось тех, кто будет готов поехать к нам.

Три легионера – абсолютно сбалансированная цифра для всех. В том числе для развития молодых игроков, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.