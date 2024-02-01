Ротенберг за лимит в 3 игрока в КХЛ: «Нужно поднимать своих! Если взять иностранца, россиянин будет вынужден уехать в Северную Америку»

Теги СКА НХЛ АХЛ КХЛ Роман Ротенберг лимит на легионеров Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг объяснил, почему поддерживает лимит в три игрока в КХЛ.

15 из 20 российских клубов КХЛ проголосовали за увеличение лимита на легионеров до пяти хоккеистов. СКА вошел в число команд, которые высказались против увеличения лимита.

– В декабре в КХЛ прошло голосование руководителей команд по легионерам. СКА поддерживает лимит в три или в пять иностранцев?

– Мы в СКА выступаем за лимит в три легионера на клуб, потому что считаем, что все эти ребята, которые учатся и выступают в Красногорске (в Красногорске играет молодежная команда СКА – «СКА-Юниор» – прим. Sports.ru), могут в дальнейшем играть в КХЛ.

А если на их место взять иностранца? Тогда россиянин не сможет играть и будет вынужден уехать в Северную Америку.

Я уверен, у россиян все получится – есть пример наших игроков СКА, или посмотрите на звезд «Торпедо». Нужно поднимать своих! Мы верим в наших ребят!

А каких иностранцев вы позовете? Сильные ведь к нам не едут. Брать каких‑то ребят из АХЛ? Там уже всех выгребли. Там в принципе никого больше не осталось тех, кто будет готов поехать к нам.

Три легионера – абсолютно сбалансированная цифра для всех. В том числе для развития молодых игроков, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

46 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну так показывайте пример сразу на себе, играйте только своими! Откажитесь от всех иностранцев в своём составе сейчас!
+46
-1
+45
Даёшь лимит на Ротенбергов в российском спорте?!
+45
-2
+43
Ответ Человек_Легенда
Ну по сути у СКА и так из иностранцев только Лайпсик, Маттсон и Рендулич. И то не понятно, зачем они нужны.
И Гальченюк.. И что бы вмещать четверых Лайпсику Ротенберг дал гражданство.. А потом дал и этот комментарий.))
+24
0
+24
А лишним иностранцам пробьёшь гражданство?
+25
-2
+23
Какой же он "говорун".Сам же недавно гражданство иностранцу сделал.Или под "своими" он финнов имел ввиду?
+21
-2
+19
Поэтому даете паспорт Ляйпцику?!
+15
0
+15
СКА-то чего переживать: сгребут российских игроков со всей лиги на три состава, непригодившихся потом по фармам распихают. А тем, у кого выгребли, кем играть? Опять для СКА игроков растить в ущерб результату?
+13
-2
+11
Мы в СКА выступаем за лимит в три легионера на клуб, потому что считаем, что все эти ребята, которые учатся и выступают в Красногорске (в Красногорске играет молодежная команда СКА – «СКА-Юниор» – прим. Sports.ru), могут в дальнейшем играть в КХЛ.
Поэтому всяких Лапсиков, шлак, не пробившийся в СА, натурализуем, добавил Роман и сел в Ладу Гранту..
+9
0
+9
Правильно тут говорят, кому-то проще легионера приглашать без всяких заморочек с выдачей гражданства, как делают «особо одаренные». А то получается некоторые обходят регламент, выбивая российские паспорта
+8
0
+8
Вынуждены. Прямо вижу как молодые ребята с тяжёлым сердцем едут в НХЛ
+6
0
+6
Смешно, а ведь есть те, кто за него топят. Недалекий человек, но увы богатый.
+6
0
+6
Ну так играй в 3 легионера или вообще без легионера, если хочешь. Никто не запрещает. Зачем остальным мешать?
+6
0
+6
Сделали гражданство Лайпсику и после даёт подобные интервью.
+5
0
+5
Конечно против, когда есть возможность гражданство раздавать по прописке.
+4
0
+4
"Лучше сделаем гражданство,делов-то",-заявил Ротенберг.
+3
0
+3
Но иностранцам конечно мы гражданство дадим, не сомневайтесь
+3
0
+3
Лучше паспорта раздавать, да питерские?
+3
0
+3
Ответ guizzy
Ну так показывайте пример сразу на себе, играйте только своими! Откажитесь от всех иностранцев в своём составе сейчас!
Ну по сути у СКА и так из иностранцев только Лайпсик, Маттсон и Рендулич.

И то не понятно, зачем они нужны.
+4
-1
+3
"Нужно поднимать своих!" - сказал человек с тройным гражданством.
+3
0
+3
поэтому он даёт гражданство иностранцам?
+3
0
+3
Ответ Сим Сим
В данной ситуации Ротенберг ПРАВ. Сейчас с деньгами в России напряг и лучше их отдать СВОИМ гражданам.
В чём Рома прав? Обакрал всю Россию на молодеж и теперь ему леги не нужны, а сам Лайпсику российское гражданство делает. Так что Рома ещё тот жук!
+3
-1
+2
Ответ Unknown Noname
Даёшь лимит на Ротенбергов в российском спорте?!
гениальность нелемитируется -без Ромы нет хоккея
+3
-1
+2
Очередное отвратительное лицемерие
+3
-1
+2
"А если на их место взять иностранца? Тогда россиянин не сможет играть и будет вынужден уехать в Северную Америку." (с) А что значит на их место? Место в команде дают из-за наличия паспорта РФ? Владелец команды имеет право взять игрока, который сильнее. Все остальное искусственные меры, которые показали свою несостоятельность во всех проявлениях. Все эти лимиты придуманы бестолковыми менеджерами, которые не умеют управлять.
+2
0
+2
Что-то я не пойму, наших футболистов за рубежом мало, это плохо, надо развивать, наших хоккеистов в Канаде и Америке больше двухсот человек, это плохо, надо перекрыть доступ иностранцев.
Где хуже то?))
+2
0
+2
В РПЛ нужно три легионера.
+1
0
+1
Ответ Artmann
*в виду
Спасибо.
+1
0
+1
Ответ Артур Джаниашвили
Какой же он "говорун".Сам же недавно гражданство иностранцу сделал.Или под "своими" он финнов имел ввиду?
*в виду
+1
0
+1
Скорее бы!
Рос хоккей заслужил такое чудо
+1
0
+1
Он сегодня уймется???
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий