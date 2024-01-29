Форвард «Коламбуса» Фантилли получил травму в матче против «Сиэтла»

Форвард «Коламбуса» Адам Фантилли получил травму в игре НХЛ.

Нападающий не доиграл до конца матч против «Сиэтла» (2:4) из-за повреждения нижней части тела.

провел на льду всего 7 минут 30 секунд.

Он покинул площадку во втором периоде после того, как совершил силовой прием против форварда «Кракена» Джареда Макканна.

После игры главный тренер «Блю Джекетс» Паскаль Венсан сказал, что у команды еще нет обновленной информации о степени тяжести травмы форварда.

Фантилли, выбранный под общим 3-м номером на драфте-2023, набрал 27 (12+15) очков в 49 играх сезона.