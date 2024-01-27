Беттмэн – рекордсмен среди руководителей лиг Северной Америки по времени на посту. Он является комиссионером НХЛ 31 год

Теги Питтсбург Рейнджерс Торонто Тампа-Бэй Вашингтон Гэри Беттмэн НХЛ Вегас Хоккей

Гэри Беттмэн установил рекорд среди руководителей лиг Северной Америки.

Комиссионер НХЛ стал рекордсменом среди руководителей профессиональных североамериканских лиг по продолжительности нахождения на руководящем посту.

Функционер достиг отметки в 11 318 дней на своем посту.

Гэри Беттмэн обошел Кларенса Кэмпбелла, который с 1946 по 1977 год был президентом НХЛ, став рекордсменом среди всех руководителей высших профессиональных лиг в Северной Америке.

Беттмэн был назначен на должность комиссионера НХЛ 1 февраля 1993 года.

3 комментария
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второй величайшый Бэтмен после комиксного)
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Когда он скончается, его надо замуровать в лед))
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