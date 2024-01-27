Дэйли об НХЛ: «За счет лидерских качеств Беттмэна мы как лига и бизнес достигли момента, когда можем потратить время на творчество, чтобы игра вызывала интерес и растущие доходы»

Теги Билл Дэйли Гэри Беттмэн НХЛ Хоккей

Билл Дэйли поделился мнением о работе Гэри Беттмэна в НХЛ.

Комиссионер НХЛ стал рекордсменом среди руководителей профессиональных североамериканских лиг по продолжительности нахождения на руководящем посту. Гэри Беттмэн находится в должности комиссионера лиги с 1993 года.

«Во многом благодаря лидерским качествам Гэри мы как лига и как бизнес достигли того момента, когда можем потратить время в первую очередь на творческий подход, чтобы игра вызывала максимальный интерес болельщиков и растущие доходы.

Поэтому каждый день приходить на работу доставляет массу удовольствия», – сказал заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.

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