Труба дисквалифицирован на 2 матча за удар локтем в лицо Дорофееву в игре «Рейнджерс» и «Вегаса»

Защитник «Рейнджерс» Джейк Труба дисквалифицирован на 2 матча.

«Рейнджерс» проиграли « » (2:5) в матче регулярного чемпионата . В конце второго периода восле вбрасывания в зоне « » , вступая в единоборство за шайбу, ударил левым локтем в лицо Павлу Дорофееву.

Нападающий «Вегаса» после этого не возвращался в игру, проведя в итоге на льду 11 минут и 15 секунд. Труба не был удален в этом эпизоде.

По условиям коллективного договора и исходя из среднегодовой зарплаты, Труба потеряет 83 333 доллара. Деньги пойдут в Фонд экстренной помощи игрокам.