Труба дисквалифицирован на 2 матча за удар локтем в лицо Дорофееву в игре «Рейнджерс» и «Вегаса»

Теги дисквалификации Рейнджерс НХЛ Вегас Джейк Труба Павел Дорофеев Хоккей

Защитник «Рейнджерс» Джейк Труба дисквалифицирован на 2 матча.

«Рейнджерс» проиграли «Вегасу» (2:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В конце второго периода восле вбрасывания в зоне «Рейнджерс» Труба, вступая в единоборство за шайбу, ударил левым локтем в лицо Павлу Дорофееву.

Нападающий «Вегаса» после этого не возвращался в игру, проведя в итоге на льду 11 минут и 15 секунд. Труба не был удален в этом эпизоде.

По условиям коллективного договора и исходя из среднегодовой зарплаты, Труба потеряет 83 333 доллара. Деньги пойдут в Фонд экстренной помощи игрокам.

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3 комментария
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Каждый год одно и то же. Пора удалять его на полсезона, не меньше.
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Очень грязно сыграно. Так и челюсть можно сломать.
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