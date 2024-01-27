Труба может быть дисквалифицирован за удар локтем в лицо Дорофееву в игре «Рейнджерс» и «Вегаса»

Джейк Труба может быть дисквалифицирован за удар в лицо Павлу Дорофееву.

«Рейнджерс» проиграли « » (2:5) в матче регулярного чемпионата .

Лига назначила защитнику « » слушание в отношении эпизода, произошедшего во втором периоде игры.

После вбрасывания в зоне «Рейнджерс» , вступая в единоборство за шайбу, ударил левым локтем в лицо Павлу Дорофееву.

Нападающий «Вегаса» после этого не возвращался в игру, проведя в итоге на льду 11 минут и 15 секунд. Труба не был удален в этом эпизоде.