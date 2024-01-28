Мэттьюс в 6-й раз достиг отметки 40 голов за сезон НХЛ. Ему хватило 46 игр – лучший результат в XXI веке

Теги Торонто Яромир Ягр Александр Овечкин НХЛ Стивен Стэмкос Виннипег Остон Мэттьюс Хоккей

Остон Мэттьюс в 6-й раз достиг отметки 40 голов за сезон.

Форвард «Торонто» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:2). 

В активе 26-летнего американца стало 40 шайб в 46 играх в текущем сезоне при 58 очках и полезности «+14». Он лидирует в гонке снайперов лиги. 

Мэттьюс достиг отметки 40 голов за сезон быстрее всех в XXI веке. Его результат стал лучшим c сезона-1996/97, когда Яромир Ягр из «Питтсбурга» забросил 40 шайб в 43 играх. 

Нападающий стал 3-м действующим игроком с 6 или более сезонами с 40+ шайбами. В список также входят Александр Овечкин («Вашингтон», 13, в этом сезоне – 9 голов в 44 играх) и Стивен Стэмкос («Тампа», 6, в этом сезоне – 21 в 47). 

Кроме того, сегодня Мэттьюс достиг отметки 600 очков в регулярках НХЛ. В его активе 339 шайб и 261 результативная передача в 527 играх. 

8 комментариев
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Усач 5ый сезон подряд выбивает 40 голов, единственный в лиге с такой серией
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Голы в среднем за игру в НХЛ ( не менее 500 матчей ) :
1) Босси - 0, 762 ( 573 гола - 752 матча )
2) Лемье - 0, 754 ( 690 голов - 915 матчей )
3) МЭТТЬЮЗ - 0, 643 ( 339 голов - 527 матчей)
4) Буре - 0, 623 ( 437 голов - 702 матча )
5) Гретцки - 0, 601 ( 894 гола - 1487 матчей)
6) Овечкин - 0, 597 ( 831 гол - 1391 матч )
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Ответ Stewart - 25
Голы в среднем за игру в НХЛ ( не менее 500 матчей ) : 1) Босси - 0, 762 ( 573 гола - 752 матча ) 2) Лемье - 0, 754 ( 690 голов - 915 матчей ) 3) МЭТТЬЮЗ - 0, 643 ( 339 голов - 527 матчей) 4) Буре - 0, 623 ( 437 голов - 702 матча ) 5) Гретцки - 0, 601 ( 894 гола - 1487 матчей) 6) Овечкин - 0, 597 ( 831 гол - 1391 матч )
Босси и Лемье космос недостижимый.
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Машина
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65 должен выбивать, а там как пойдет.
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Усы стабилен
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Отличный график!
Посмотрим через десяток лет, догонит ли Овечкина, у него 13 таких сезонов. Да и по общему количеству Остон может рассчитывать на 800+, как пойдёт, будет за кем следить, когда закончит Ови, за Мэтьюсом, ну и за Макдевидом и Маккинноном. Но никто Ови не догонит.
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40 - й гол в сезоне. 600 очко в карьере, самый быстрый - лучший результат в истории листьев. Ну че тут скажешь - парень творит историю Торонто. Уважуха!
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