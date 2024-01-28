Мэттьюс в 6-й раз достиг отметки 40 голов за сезон НХЛ. Ему хватило 46 игр – лучший результат в XXI веке

Остон Мэттьюс в 6-й раз достиг отметки 40 голов за сезон.

Форвард « » отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с « » (4:2).

В активе 26-летнего американца стало 40 шайб в 46 играх в текущем сезоне при 58 очках и полезности «+14». Он лидирует в гонке снайперов лиги.

Мэттьюс достиг отметки 40 голов за сезон быстрее всех в XXI веке. Его результат стал лучшим c сезона-1996/97, когда из «Питтсбурга» забросил 40 шайб в 43 играх.

Нападающий стал 3-м действующим игроком с 6 или более сезонами с 40+ шайбами. В список также входят («Вашингтон», 13, в этом сезоне – 9 голов в 44 играх) и («Тампа», 6, в этом сезоне – 21 в 47).

Кроме того, сегодня Мэттьюс достиг отметки 600 очков в регулярках НХЛ. В его активе 339 шайб и 261 результативная передача в 527 играх.