Мэттьюс в 6-й раз достиг отметки 40 голов за сезон НХЛ. Ему хватило 46 игр – лучший результат в XXI веке
Остон Мэттьюс в 6-й раз достиг отметки 40 голов за сезон.
Форвард «Торонто» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:2).
В активе 26-летнего американца стало 40 шайб в 46 играх в текущем сезоне при 58 очках и полезности «+14». Он лидирует в гонке снайперов лиги.
Мэттьюс достиг отметки 40 голов за сезон быстрее всех в XXI веке. Его результат стал лучшим c сезона-1996/97, когда Яромир Ягр из «Питтсбурга» забросил 40 шайб в 43 играх.
Нападающий стал 3-м действующим игроком с 6 или более сезонами с 40+ шайбами. В список также входят Александр Овечкин («Вашингтон», 13, в этом сезоне – 9 голов в 44 играх) и Стивен Стэмкос («Тампа», 6, в этом сезоне – 21 в 47).
Кроме того, сегодня Мэттьюс достиг отметки 600 очков в регулярках НХЛ. В его активе 339 шайб и 261 результативная передача в 527 играх.
1) Босси - 0, 762 ( 573 гола - 752 матча )
2) Лемье - 0, 754 ( 690 голов - 915 матчей )
3) МЭТТЬЮЗ - 0, 643 ( 339 голов - 527 матчей)
4) Буре - 0, 623 ( 437 голов - 702 матча )
5) Гретцки - 0, 601 ( 894 гола - 1487 матчей)
6) Овечкин - 0, 597 ( 831 гол - 1391 матч )
Посмотрим через десяток лет, догонит ли Овечкина, у него 13 таких сезонов. Да и по общему количеству Остон может рассчитывать на 800+, как пойдёт, будет за кем следить, когда закончит Ови, за Мэтьюсом, ну и за Макдевидом и Маккинноном. Но никто Ови не догонит.