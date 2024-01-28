Мартемьянов о 9 поражениях подряд: «Оптимизма не теряю. С «Металлургом» парни сражались до конца, молодцы. Драматический матч»

Теги Металлург Мг Амур КХЛ Андрей Мартемьянов Хоккей

Андрей Мартемьянов высказался после матча против «Металлурга» (2:3).

«Драматический матч. Равный первый период. Команда соперника мастеровитая – без слабых мест. Первый гол забили, конечно, с рикошета, но они реализовали этот момент.

При счете 0:2 наша команда держала игру. Во втором периоде после забитого гола почувствовали, что мы что-то можем. Но, к сожалению, удаление на четыре минуты дало о себе знать. Соперник очень много бросал, играл в нашей зоне, нагружал вратаря. Наша четверка и вратарь были хороши в этот момент.

В третьем периоде пошли ва-банк, стали прессинговать по всей площадке. Пропустили гол на контратаке, но это уже следствие того, что много эмоций отдано при игре в атаке.

По нереализованным моментам у нас есть проблема. Завершающий бросок должен быть выцеленный. Надо бросать не просто в створ ворот, а мимо вратаря. Я бы отдал должное и вратарю соперника, и обороне. Без помех бросать практически не давали. «Металлург» – очень обученная команда.

Наши парни молодцы, сражались до конца. Да, проиграли. Может быть, девятое поражение для кого-то уныние, но я оптимизма не теряю. Надеюсь, завтра мы дадим бой. Будут внесены изменения в состав», – сказал главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов.

«Амур» проиграл 9-й матч подряд. До зоны плей-офф – 4 очка

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2 комментария
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Да Металург мастера витая команда, их учит тренер а Амура тренера нет и хохлачев наверное прыгнул на машину и уехал а тренера забыл забрать
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Так то можно в плофф запрыгнуть
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