Разин о 3:2 с «Амуром»: «В третьем периоде «Металлургу» было тяжело. Вовремя забили третий гол, дотерпели и выиграли»

Теги Металлург Мг Амур КХЛ Андрей Разин Хоккей

Андрей Разин прокомментировал победу в матче против «Амура» (3:2).

«В Хабаровске всегда тяжело играть, тем более в воскресенье в раннее время. Тяжело просыпаться и начинать матч.

Первый период проиграли по скоростям, но показали почти стопроцентную реализацию своих моментов. Повели 2:0.

К сожалению, не реализовали свои моменты во втором периоде. Соперник этим воспользовался.

Хорошая поддержка трибун, было тяжело в третьем периоде. Вовремя забили третий гол, достояли, дотерпели и выиграли», – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

«Металлург» выиграл 8 из 10 последних матчей

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