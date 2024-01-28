Разин о 3:2 с «Амуром»: «В третьем периоде «Металлургу» было тяжело. Вовремя забили третий гол, дотерпели и выиграли»

Андрей Разин прокомментировал победу в матче против «Амура» (3:2).

«В Хабаровске всегда тяжело играть, тем более в воскресенье в раннее время. Тяжело просыпаться и начинать матч.

Первый период проиграли по скоростям, но показали почти стопроцентную реализацию своих моментов. Повели 2:0.

К сожалению, не реализовали свои моменты во втором периоде. Соперник этим воспользовался.

Хорошая поддержка трибун, было тяжело в третьем периоде. Вовремя забили третий гол, достояли, дотерпели и выиграли», – сказал главный тренер « » .

«Металлург» выиграл 8 из 10 последних матчей