Пашков о возвращении Ковальчука: «Было много критики и скептицизма, но надо признать, что он добавил «Спартаку» солидности и опыта»

Теги Спартак Илья Ковальчук КХЛ Александр Пашков Динамо Хоккей

Александр Пашков поделился мыслями о поражении «Динамо» от «Спартака» (3:4 Б).

– Как оцените повторное поражение «Динамо» в дерби со «Спартаком»?

– Никакой драмы нет, бело-голубые по-прежнему на верху турнирной таблицы Западной конференции. Другое дело, что «Спартак» становится неудобным соперником для «Динамо», это бросается в глаза.

Вот этот момент действительно тревожный. В том числе и потому, что именно красно-белые могут стать соперниками бело-голубых в первых раундах плей-офф.

– Почему «Спартак» неудобен нынешнему «Динамо»?

– В прошедших двух матчах по содержанию игры, ее глубине красно-белые превзошли бело-голубых. Атака «Спартака» показала себя более эмоциональной и экспрессивной, она преодолела динамовский прагматизм.

Также нужно учитывать, что у «Спартака» есть потери, тогда как состав «Динамо» ближе к оптимальному. Это тоже беспокоит.

– За счет чего «Спартак» выходит из кризиса, в который он попал на старте Нового года?

– Мне нравится, как в тактическом плане играет команда. Было много критики и скептицизма в связи с возвращением Ильи Ковальчука, но надо признать, что он добавил команде если не свежести и скорости, то солидности и опыта. Это тоже фактор, – сказал олимпийский чемпион Александр Пашков.

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2 комментария
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Меня удивило что Ковальчук играл жестко а динамовцы его не трогали.Надо было пресануть пару раз глядишь и успокоился бы.Нечего с ним няньчиться.
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а можно поинтересоваться, сколько ещё эту тему обсасывать можно ?
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