Николаев о сэйве в овертайме игры с «Динамо»: «Мне немного заблокировали ноги, вижу, как динамовец заезжает за ворота. Оставалось только прыгать»

Теги Спартак видео КХЛ Динамо Дмитрий Николаев Хоккей

Дмитрий Николаев прокомментировал победу над «Динамо».

«Спартак» выиграл со счетом 4:3 по буллитам в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Вы наверняка скажете, что любите, когда много бросают?

– Я так не скажу. Никто особо не любит, чтобы очень много бросали. Потому что в конце игры у меня набежало чуть ли не 60 сэйвов. Это непросто.

Такое очень редко происходит. У меня впервые за карьеру в КХЛ такое, чтобы так много бросили. Но я справился.

– Какой момент был психологически самым трудным?

– Психологически точно ничего не было. Они забивали, сравняли счет.

Но еще оставалось достаточно времени играть, плюс овертайм и буллиты. Нельзя расстраиваться. Я просто играл до конца.

– Расскажите о своем сэйве года.

– Мне немного заблокировали ноги – или их игрок, или наш. Просто вижу, как динамовец заезжает за ворота.

Оставалось только прыгать. Я бы успел нормально переместиться к штанге и сыграть правильно. Но получилось как есть. Слава Богу, что отбил шайбу.

– Впервые в сезоне «Спартак» выиграл по буллитам.

– Я знал, что так и будет. Видел по пацанам в перерывах, как они заряжены, хотят побеждать.

Я верил в них и в себя, что мы выиграем эту серию, – сказал вратарь «Спартака» Дмитрий Николаев.

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