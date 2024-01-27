Николаев о сэйве в овертайме игры с «Динамо»: «Мне немного заблокировали ноги, вижу, как динамовец заезжает за ворота. Оставалось только прыгать»
Дмитрий Николаев прокомментировал победу над «Динамо».
«Спартак» выиграл со счетом 4:3 по буллитам в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Вы наверняка скажете, что любите, когда много бросают?
– Я так не скажу. Никто особо не любит, чтобы очень много бросали. Потому что в конце игры у меня набежало чуть ли не 60 сэйвов. Это непросто.
Такое очень редко происходит. У меня впервые за карьеру в КХЛ такое, чтобы так много бросили. Но я справился.
– Какой момент был психологически самым трудным?
– Психологически точно ничего не было. Они забивали, сравняли счет.
Но еще оставалось достаточно времени играть, плюс овертайм и буллиты. Нельзя расстраиваться. Я просто играл до конца.
– Расскажите о своем сэйве года.
– Мне немного заблокировали ноги – или их игрок, или наш. Просто вижу, как динамовец заезжает за ворота.
Оставалось только прыгать. Я бы успел нормально переместиться к штанге и сыграть правильно. Но получилось как есть. Слава Богу, что отбил шайбу.
– Впервые в сезоне «Спартак» выиграл по буллитам.
– Я знал, что так и будет. Видел по пацанам в перерывах, как они заряжены, хотят побеждать.
Я верил в них и в себя, что мы выиграем эту серию, – сказал вратарь «Спартака» Дмитрий Николаев.