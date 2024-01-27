Николаев о сэйве в овертайме игры с «Динамо»: «Мне немного заблокировали ноги, вижу, как динамовец заезжает за ворота. Оставалось только прыгать»

Дмитрий Николаев прокомментировал победу над «Динамо».

«Спартак» выиграл со счетом 4:3 по буллитам в матче Фонбет чемпионата .

– Вы наверняка скажете, что любите, когда много бросают?

– Я так не скажу. Никто особо не любит, чтобы очень много бросали. Потому что в конце игры у меня набежало чуть ли не 60 сэйвов. Это непросто.

Такое очень редко происходит. У меня впервые за карьеру в КХЛ такое, чтобы так много бросили. Но я справился.

– Какой момент был психологически самым трудным?

– Психологически точно ничего не было. Они забивали, сравняли счет.

Но еще оставалось достаточно времени играть, плюс овертайм и буллиты. Нельзя расстраиваться. Я просто играл до конца.

– Расскажите о своем сэйве года.

– Мне немного заблокировали ноги – или их игрок, или наш. Просто вижу, как динамовец заезжает за ворота.

Оставалось только прыгать. Я бы успел нормально переместиться к штанге и сыграть правильно. Но получилось как есть. Слава Богу, что отбил шайбу.

– Впервые в сезоне «Спартак» выиграл по буллитам.

– Я знал, что так и будет. Видел по пацанам в перерывах, как они заряжены, хотят побеждать.

Я верил в них и в себя, что мы выиграем эту серию, – сказал вратарь « » .