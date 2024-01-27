Беляев после 62 допущенных бросков по воротам: «Спартак» был лучше «Динамо», выше на голову. Мы играли лучших в полных составах»

Александр Беляев заявил, что «Спартак» сыграл лучше «Динамо».

Красно-белые победили со счетом 4:3 по буллитам в матче Фонбет чемпионата . « » нанесло 62 броска в створ ворот «Спартака».

«Наши матчи с «Динамо» в этом сезоне получаются такими яркими, потому что в этом московском дерби никто не намерен уступать. На кону позиции в таблице.

Чем ближе плей-офф, тем больше игры кость в кость. Все зависит от того, кто кого переборет и проявит характер.

Сегодня мы были лучше соперника, выше на голову. Где-то нас подвела дисциплина, но в полных составах мы играли лучше «Динамо».

Что касается буллитов, то у нас ранее не складывалась игра в буллитных сериях, нам не везло.

Но в нашей команде есть мастера, и ребята это доказали.

Не буду раскрывать секретов, но в тренировочном процессе мы кое-что исправили, и нам это помогло», – сказал нападающий « » .