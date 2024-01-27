Беляев после 62 допущенных бросков по воротам: «Спартак» был лучше «Динамо», выше на голову. Мы играли лучших в полных составах»
Александр Беляев заявил, что «Спартак» сыграл лучше «Динамо».
Красно-белые победили со счетом 4:3 по буллитам в матче Фонбет чемпионата КХЛ. «Динамо» нанесло 62 броска в створ ворот «Спартака».
«Наши матчи с «Динамо» в этом сезоне получаются такими яркими, потому что в этом московском дерби никто не намерен уступать. На кону позиции в таблице.
Чем ближе плей-офф, тем больше игры кость в кость. Все зависит от того, кто кого переборет и проявит характер.
Сегодня мы были лучше соперника, выше на голову. Где-то нас подвела дисциплина, но в полных составах мы играли лучше «Динамо».
Что касается буллитов, то у нас ранее не складывалась игра в буллитных сериях, нам не везло.
Но в нашей команде есть мастера, и ребята это доказали.
Не буду раскрывать секретов, но в тренировочном процессе мы кое-что исправили, и нам это помогло», – сказал нападающий «Спартака» Александр Беляев.
Игра в целом равная, какие-то отрезки была лучше одна команда, какие-то другая.
А если бы судьи не испугались чего-то и дали Беляеву законные 5+20, то с большой вероятностью победил бы ХК Динамо Москва.