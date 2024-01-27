Ковальчук о буллитах в игре с «Динамо»: «Кови‑ориджинал подсказал, что надо разогнаться, а потом притормозить, и голкипер въедет в ворота. Так и вышло»
Илья Ковальчук поделился мыслями о победе над «Динамо».
«Спартак» выиграл со счетом 4:3 по буллитам в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– «Спартак» проявил характер.
– Мы иногда делаем лишние передачи.
Как мы первый гол забили – и перед игрой об этом говорили, и тренировали вчера – что надо шайбу доводить до ворот через верх с кистей, чтобы были добивания и опасные моменты. Так и получилось.
А вообще мы пытаемся сделать лишнюю передачу, когда можно бросать. Поэтому бросков мало.
– Вы обещали, что начали тренировать буллиты и парочку точно забьете. Теперь забили три.
– Вот что значит тренировка. Поэтому, молодежь, тренируйтесь, совершенствуйте свои сильные и слабые качества.
– Что вы задумали, когда исполняли свой буллит?
– Я посмотрел, где открыто. И бросил.
Еще Кови‑ориджинал подсказал перед тем, как я делал попытку, что надо разогнаться, а потом притормозить. И голкипер въедет в ворота. Так и вышло.
– Кови‑ориджинал – это кто?
– Алексей Ковалев, наш тренер. Он ведь тоже Кови, но раньше меня, – сказал нападающий «Спартака» Илья Ковальчук.