Ковальчук о буллитах в игре с «Динамо»: «Кови‑ориджинал подсказал, что надо разогнаться, а потом притормозить, и голкипер въедет в ворота. Так и вышло»

Илья Ковальчук поделился мыслями о победе над «Динамо».

« » выиграл со счетом 4:3 по буллитам в матче Фонбет чемпионата .

– «Спартак» проявил характер.

– Мы иногда делаем лишние передачи.

Как мы первый гол забили – и перед игрой об этом говорили, и тренировали вчера – что надо шайбу доводить до ворот через верх с кистей, чтобы были добивания и опасные моменты. Так и получилось.

А вообще мы пытаемся сделать лишнюю передачу, когда можно бросать. Поэтому бросков мало.

– Вы обещали, что начали тренировать буллиты и парочку точно забьете. Теперь забили три.

– Вот что значит тренировка. Поэтому, молодежь, тренируйтесь, совершенствуйте свои сильные и слабые качества.

– Что вы задумали, когда исполняли свой буллит?

– Я посмотрел, где открыто. И бросил.

Еще Кови‑ориджинал подсказал перед тем, как я делал попытку, что надо разогнаться, а потом притормозить. И голкипер въедет в ворота. Так и вышло.

– Кови‑ориджинал – это кто?

– , наш тренер. Он ведь тоже Кови, но раньше меня, – сказал нападающий « » .