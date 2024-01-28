Илья Ковальчук: «Спартак» сделал правильные выводы после серии неудач. Мы по-другому начали играть, убрали чуть авантюру»

Илья Ковальчук прокомментировал выступление «Спартака».

С 30 декабря по 14 января красно-белые проиграли шесть матчей подряд, а затем одержали три победы в пяти играх.

«Мы сделали правильные выводы после той серии неудач дома плюс поговорили с болельщиками в Казани. Это очень приятно, когда ребята проявляют инициативу, говорят от души теплые слова, что они в любой ситуации рядом и мы не одни. И это дало нам импульс.

Плюс мы чуть по-другому начали играть, готовиться к плей-офф. И те ребята, которые выходят на лед вместо травмированных, проявляют себя очень здорово. Против «Динамо» они забили важный второй гол.

Изменения в игре? Убрали чуть авантюру. В начале сезоне хочется показать красивый хоккей, поиграть на болельщика, практически на каждом матче полные трибуны. Спасибо фан-движению, людям, которые приходят и, как я думаю, получают удовольствие.

Но результат важен, у нас осталось 11 игр, и чувство победы надо сохранить, чтобы появилась уверенность перед плей-офф», – сказал нападающий « » .