Ковальчук о встрече с фанатами «Спартака»: «Пообщались очень тепло, откровенно – теперь можем идти вперед. Нужно было объясниться»

Теги Спартак болельщики Илья Ковальчук КХЛ Матч ТВ Хоккей

Илья Ковальчук высказался касательно встречи с болельщиками «Спартака».

– У вас состоялась встреча с фанатами «Спартака», и об этом даже [объединение болельщиков] «Фратрия» сделала заявление. Как это было?

– Получилась очень душевная и теплая беседа. Она состоялась здесь, во дворце. Пришли пять‑шесть ребят, лидеры нашего фанатского движения.

Мы пообщались очень тепло, откровенно, искренне. Огромное им спасибо за эту встречу.

Я думаю, что теперь мы вместе можем идти только вперед.

– А какие вопросы у них были? Что они хотели?

– Самый главный вопрос в том, что нам нужно было поговорить, объясниться друг перед другом.

Все равно у кого‑то есть какое‑то недопонимание, кто‑то меня не знает лично.

То, что я в прессе не высказываю какие‑то личные вещи, – это не значит, что все ребята знают правду.

Мы пообщались, поставили все точки над «i». Были какие‑то вопросы по команде, по прошлому и будущему. Все у нас хорошо, – сказал нападающий «Спартака» Илья Ковальчук.

5 комментариев
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Хорошо исполнил Ковальчук свой буллит, просто высший класс.
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Ментов опять сделали. Молодцы. Хотя опять много кто не играл изо травм.
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Есть вещи, которые Илья просто не афиширует - подробности и причины сорвавшихся выступлений за Спартак ранее. Придёт время, всё узнаем.
А то, что это простой и крайне адекватный в общении парень - давно не секрет. Это красной нитью проходит во всех интервью парней, которым довелось с ним играть.
+3
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Ответ Олег В.
Есть вещи, которые Илья просто не афиширует - подробности и причины сорвавшихся выступлений за Спартак ранее. Придёт время, всё узнаем. А то, что это простой и крайне адекватный в общении парень - давно не секрет. Это красной нитью проходит во всех интервью парней, которым довелось с ним играть.
Что вы там узнаете, либо так и будет «были причины, но пока не расскажу» , либо я очень хотел, прям рвался, но вот так такие вот люди были не очень (мало предлагали 💵) 🤣
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Ответ almagrosp
Что вы там узнаете, либо так и будет «были причины, но пока не расскажу» , либо я очень хотел, прям рвался, но вот так такие вот люди были не очень (мало предлагали 💵) 🤣
Хоккейный мир узок. И в нём не всё измеряется деньгами, тем более у таких обеспеченных парней ;)
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