Ковальчук о встрече с фанатами «Спартака»: «Пообщались очень тепло, откровенно – теперь можем идти вперед. Нужно было объясниться»

Илья Ковальчук высказался касательно встречи с болельщиками «Спартака».

– У вас состоялась встреча с фанатами «Спартака», и об этом даже [объединение болельщиков] «Фратрия» сделала заявление. Как это было?

– Получилась очень душевная и теплая беседа. Она состоялась здесь, во дворце. Пришли пять‑шесть ребят, лидеры нашего фанатского движения.

Мы пообщались очень тепло, откровенно, искренне. Огромное им спасибо за эту встречу.

Я думаю, что теперь мы вместе можем идти только вперед.

– А какие вопросы у них были? Что они хотели?

– Самый главный вопрос в том, что нам нужно было поговорить, объясниться друг перед другом.

Все равно у кого‑то есть какое‑то недопонимание, кто‑то меня не знает лично.

То, что я в прессе не высказываю какие‑то личные вещи, – это не значит, что все ребята знают правду.

Мы пообщались, поставили все точки над «i». Были какие‑то вопросы по команде, по прошлому и будущему. Все у нас хорошо, – сказал нападающий «Спартака» .