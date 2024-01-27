Ковальчук о встрече с фанатами «Спартака»: «Пообщались очень тепло, откровенно – теперь можем идти вперед. Нужно было объясниться»
Илья Ковальчук высказался касательно встречи с болельщиками «Спартака».
– У вас состоялась встреча с фанатами «Спартака», и об этом даже [объединение болельщиков] «Фратрия» сделала заявление. Как это было?
– Получилась очень душевная и теплая беседа. Она состоялась здесь, во дворце. Пришли пять‑шесть ребят, лидеры нашего фанатского движения.
Мы пообщались очень тепло, откровенно, искренне. Огромное им спасибо за эту встречу.
Я думаю, что теперь мы вместе можем идти только вперед.
– А какие вопросы у них были? Что они хотели?
– Самый главный вопрос в том, что нам нужно было поговорить, объясниться друг перед другом.
Все равно у кого‑то есть какое‑то недопонимание, кто‑то меня не знает лично.
То, что я в прессе не высказываю какие‑то личные вещи, – это не значит, что все ребята знают правду.
Мы пообщались, поставили все точки над «i». Были какие‑то вопросы по команде, по прошлому и будущему. Все у нас хорошо, – сказал нападающий «Спартака» Илья Ковальчук.
А то, что это простой и крайне адекватный в общении парень - давно не секрет. Это красной нитью проходит во всех интервью парней, которым довелось с ним играть.