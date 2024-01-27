Евгений Малкин: «Люди говорят, что сейчас я не очень хорош. Но я не закончился как хороший игрок»

Теги Питтсбург Евгений Малкин НХЛ Хоккей

Евгений Малкин заявил, что все еще может быть хорошим хоккеистом.

Нападающий «Питтсбурга» забросил шайбу в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (2:3 Б).

Россиянин прервал безголевую серию из пяти матчей. В его активе 39 (16+23) очков в 45 играх в текущем сезоне.

«Я хочу, чтобы мы выигрывали, попали в плей-офф. Это моя работа – забивать, набирать очки. Я должен это делать. Нет оправданий.

Знаю, что люди говорят, что сейчас я не очень хороший хоккеист. Может быть, они правы, если говорить о последнем месяце или чуть больше.

Но как хороший игрок я не закончился. Я знаю, что это правда», – сказал 37-летний форвард «Пингвинс» Евгений Малкин.

8 комментариев
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Дураки так говорят только, как был мастерюгой , так и остался. Может в одиночку затащить ещё. Если сравнивать с тем же Овечкиным , который в одиночку может только на дно затащить- небо и земля .
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Удачи Малычу!
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Жендос в порядке, не надо ля-ля
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Нормальная стата. Ещё года 2-3 можно играть!
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Малыч крут!
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Верим в Джино!
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