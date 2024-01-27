Евгений Малкин: «Люди говорят, что сейчас я не очень хорош. Но я не закончился как хороший игрок»

Евгений Малкин заявил, что все еще может быть хорошим хоккеистом.

Нападающий « » забросил шайбу в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (2:3 Б).

Россиянин прервал безголевую серию из пяти матчей. В его активе 39 (16+23) очков в 45 играх в текущем сезоне.

«Я хочу, чтобы мы выигрывали, попали в плей-офф. Это моя работа – забивать, набирать очки. Я должен это делать. Нет оправданий.

Знаю, что люди говорят, что сейчас я не очень хороший хоккеист. Может быть, они правы, если говорить о последнем месяце или чуть больше.

Но как хороший игрок я не закончился. Я знаю, что это правда», – сказал 37-летний форвард «Пингвинс» .