Георгиев отразил 26 из 27 бросков «Кингс». Он одержал 27-ю победу в сезоне НХЛ и укрепил лидерство по их числу

Теги Колорадо Лос-Анджелес НХЛ Александр Георгиев Хоккей

Александр Георгиев отразил 26 из 27 бросков в матче с «Лос-Анджелесом».

Вратарь «Колорадо» был признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Кингс» (5:1). 

На его счет была записана результативная передача при первой шайбе «Эвеланш» (2-я в сезоне). 

В активе Георгиева 27 побед в 41 матче в этом сезоне при 89,9% сэйвов и коэффициенте надежности 2,91. 

Россиянин лидирует в лиге по числу побед. На втором месте идет Тэтчер Демко из «Ванкувера» (25 в 34), третье делят Коннор Хеллибак («Виннипег») и Сергей Бобровский («Флорида», 23 в 36).

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8 комментариев
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А по проценту отражённых бросков на 16-м месте из 18. Для игроков с min. 30 играми.
+4
-1
+3
Ответ albert_lucky
А по проценту отражённых бросков на 16-м месте из 18. Для игроков с min. 30 играми.
просто Колорадо клепает голов много, вот он и выигрывает, так бы списали давно
+4
-1
+3
Не слишком его нагружают? К плей офф не устанет?
+1
0
+1
Ответ albert_lucky
А по проценту отражённых бросков на 16-м месте из 18. Для игроков с min. 30 играми.
М-да
89.9 как ни крути слабо для основного вратаря клуба-лидера пусть и с весьма посредственной защитой
+2
-1
+1
Ответ Алексей Синяков
Вчера писали, что для него бэкапа ищут. Если исходить из твоего комментария, то надо брать Самсонова
Там Гарипов освободился. С кубковым опытом, как и полагается
+1
0
+1
Ответ Вакула Амурский
просто Колорадо клепает голов много, вот он и выигрывает, так бы списали давно
Вчера писали, что для него бэкапа ищут. Если исходить из твоего комментария, то надо брать Самсонова
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Ответ Matador
И что?! С такой манерой игры Колорадо это естественно. Главное что по победам он первый. А это для вратаря главный показатель
Ничего, просто факт. Победы - главное, это без вопросов.
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