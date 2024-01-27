Георгиев отразил 26 из 27 бросков «Кингс». Он одержал 27-ю победу в сезоне НХЛ и укрепил лидерство по их числу

Александр Георгиев отразил 26 из 27 бросков в матче с «Лос-Анджелесом».

Вратарь « » был признан третьей звездой матча регулярного чемпионата с «Кингс» (5:1).

На его счет была записана результативная передача при первой шайбе «Эвеланш» (2-я в сезоне).

В активе 27 побед в 41 матче в этом сезоне при 89,9% сэйвов и коэффициенте надежности 2,91.

Россиянин лидирует в лиге по числу побед. На втором месте идет Тэтчер Демко из «Ванкувера» (25 в 34), третье делят Коннор Хеллибак («Виннипег») и Сергей Бобровский («Флорида», 23 в 36).