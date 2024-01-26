Игорь Ларионов: «Хабибулин пока не тренировался. Надеемся, сыграет в ближайшие пару недель – по самочувствию, по турнирной таблице, по планам, которые у нас есть»

Теги Автомобилист Торпедо Николай Хабибулин Игорь Ларионов КХЛ Хоккей

Игорь Ларионов высказался после матча против «Автомобилиста» (1:2 Б).

«Удачи не хватило двум командам, возможности были у обеих сторон. Во втором периоде мы старались найти улучшенную позицию.

Не люблю слово «простота», в которой гениальность, но надо было сыграть чуть попроще, чтобы дать вратарю почувствовать угрозу с нашей стороны, а мы пытались довести все до верного.

Хабибулин пока не тренировался, форму получил, форма с нами. Надеемся, сыграет в ближайшие пару недель – по самочувствию, по турнирной таблице, по планам, которые у нас есть. Пока не будем спекулировать, когда он выйдет и выйдет ли вообще, этот вопрос пока не поднимался», – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Верните ветерану паспорт😁
+1
0
+1
Хорошая выездная игра! Моменты были у обеих команд… Авто по именам то точно мастеровитее, что показали штрафные броски… Результат удовлетворительный, едем в Москву…
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий