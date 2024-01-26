Игорь Ларионов: «Хабибулин пока не тренировался. Надеемся, сыграет в ближайшие пару недель – по самочувствию, по турнирной таблице, по планам, которые у нас есть»

Игорь Ларионов высказался после матча против «Автомобилиста» (1:2 Б).

«Удачи не хватило двум командам, возможности были у обеих сторон. Во втором периоде мы старались найти улучшенную позицию.

Не люблю слово «простота», в которой гениальность, но надо было сыграть чуть попроще, чтобы дать вратарю почувствовать угрозу с нашей стороны, а мы пытались довести все до верного.

пока не тренировался, форму получил, форма с нами. Надеемся, сыграет в ближайшие пару недель – по самочувствию, по турнирной таблице, по планам, которые у нас есть. Пока не будем спекулировать, когда он выйдет и выйдет ли вообще, этот вопрос пока не поднимался», – сказал главный тренер « » .