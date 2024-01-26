Заварухин о 2:1 с «Торпедо»: «Был настрой показать, кто в доме хозяин. Три периода команда двигалась, была мобильной, действовала с боевым настроением»

Николай Заварухин прокомментировал победу в матче против «Торпедо» (2:1 Б).

«Мы провели один из лучших первых периодов. Были неплохие броски, закрывали вратаря. Вся команда хорошо вышла, был настрой показать, кто в доме хозяин.

Хиты Трямкина и здорово помогли команде. Мы хотели сыграть прошлый матч так же активно, с Казанью был неплохой настрой, а сегодня он был запредельный.

Во втором периоде позволили забить гол после позиционки, но забили гол на пересменке, был прессинг.

Все три периода команда двигалась, была мобильной, действовала с боевым настроением, вратарь выручал нас», – сказал главный тренер « » .