Заварухин о 2:1 с «Торпедо»: «Был настрой показать, кто в доме хозяин. Три периода команда двигалась, была мобильной, действовала с боевым настроением»
Николай Заварухин прокомментировал победу в матче против «Торпедо» (2:1 Б).
«Мы провели один из лучших первых периодов. Были неплохие броски, закрывали вратаря. Вся команда хорошо вышла, был настрой показать, кто в доме хозяин.
Хиты Трямкина и Мэйсека здорово помогли команде. Мы хотели сыграть прошлый матч так же активно, с Казанью был неплохой настрой, а сегодня он был запредельный.
Во втором периоде позволили забить гол после позиционки, но забили гол на пересменке, был прессинг.
Все три периода команда двигалась, была мобильной, действовала с боевым настроением, вратарь выручал нас», – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.