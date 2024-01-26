Заварухин о 2:1 с «Торпедо»: «Был настрой показать, кто в доме хозяин. Три периода команда двигалась, была мобильной, действовала с боевым настроением»

Теги Автомобилист Торпедо Николай Заварухин КХЛ Никита Трямкин Брукс Мэйсек Хоккей

Николай Заварухин прокомментировал победу в матче против «Торпедо» (2:1 Б).

«Мы провели один из лучших первых периодов. Были неплохие броски, закрывали вратаря. Вся команда хорошо вышла, был настрой показать, кто в доме хозяин.

Хиты Трямкина и Мэйсека здорово помогли команде. Мы хотели сыграть прошлый матч так же активно, с Казанью был неплохой настрой, а сегодня он был запредельный.

Во втором периоде позволили забить гол после позиционки, но забили гол на пересменке, был прессинг.

Все три периода команда двигалась, была мобильной, действовала с боевым настроением, вратарь выручал нас», – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

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3 комментария
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Команда и ТШ обязаны проставиться Галкину. Автомобилист больше разрушал, чем созидал, в чем, честно говоря, преуспел. Вся надежда на безупречную игру вратаря. Но с такой манерой не может везти постоянно. Это тупиковый путь Адмирала. Своего стиля не видно
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Че вы там двигались? Скукожились на один гол. Двигались они 😆
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Два по делу заработанных очека,это неплохо конечно Как бы с предстоящих выездных матча с нулем бы не остаться.Один из самых тяжёлых выездов предстоит.А сегодня ,скажем так: спасибо за победу над хорошим соперником,пусть и не в основное время.
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