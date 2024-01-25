Заварухин про 1:4 от «Ак Барса»: «Автомобилист» робко начал, уважительно – это не понравилось. Не говорим игрокам тачдауны заносить – в основном все голы забиваются из-под ворот»

Николай Заварухин поделился мыслями о поражении от «Ак Барса».

«Автомобилист» уступил со счетом 1:4 в матче Фонбет чемпионата .

– Робкое начало, уважительное какое-то, не понравилось мне это в первом периоде и пропущенный нами гол.

Хотя был в меньшинстве выход два в один и хорошая атака звена Данила Романцева – момент не реализовали.

По статистике посмотришь – 20 блокированных бросков. Игра такая кость-в-кость шла, где мы опять, как и в Казани, пропустили гол с пятака.

Наверное, он и решил. Хотели спасти игру, меняли вратаря на шестого полевого. Но не удалось.

– Показалось, что в этом сезоне команда часто пытается, как в американском футболе. Занести тачдаун в ворота соперника, зарывая шайбу на пятаке. Как считаете, подходит ли такой стиль игры тем мастеровитым хоккеистам, которые собраны в первых двух звеньях?

– Мы не говорим им, чтобы они тачдауны заносили.

Мы говорим, чтобы они бросали по воротам и лезли на пятак. В основном все голы забиваются из-под ворот.

– Было много прекрасных моментов, но почему удалось забить только один гол?

– Вратарь соперника, считаю, провел хорошую игру.

Опять же, соперник, забил нам гол с пятака: наброс – и добивание. А нам, наверное, этого и не хватило, – сказал главный тренер « » .