17-летний хоккеист умер на тренировке в Воронежской области. СК возбудил уголовное дело

17-летний хоккеист умер на тренировке в Воронежской области.

Хоккеист клуба Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ) «ЭкоНива – Бобров» Венедикт Осипов из Воронежской области умер на льду во время тренировки.

По предварительной информации, у хоккеиста 2006 года рождения были проблемы с сердцем. «Ничего не предвещало беды, не было никаких столкновений. Он просто упал на лед», – сказал источник «Р-Спорта».

Следователи в Воронежской области возбудили уголовное дело по факту смерти 17-летнего хоккеиста, сообщили в пятницу в управлении СК РФ по региону.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), по факту смерти 17-летнего подростка 25 января 2024 года во время тренировки на ледовом поле учебно-тренировочного комплекса в селе Слобода Бобровского района», – сообщили в СК.

Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти хоккеиста, допрашиваются свидетели. Федерация хоккея России ранее выразила соболезнования в связи со смертью 17-летнего игрока.