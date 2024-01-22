Задержан 17-летний житель Нижнекамска, ударивший Леонтьева. Он рассказал, что случайно задел тренера «Нефтехимика», из-за чего возник конфликт

Теги Нефтехимик происшествия КХЛ Олег Леонтьев Матч ТВ Хоккей

Задержан житель Нижнекамска, ударивший главного тренера «Нефтехимика».

Ранее появилась информация, что на Олега Леонтьева было совершено нападение в Нижнекамске.

«20 января в дежурную часть УМВД России по Нижнекамскому району поступило заявление от 53‑летнего мужчины, который сообщил, что на пересечении улиц Чулман и Сюмбике неизвестный толкнул его и нанес удар в область головы.

Им оказался 17‑летний житель Нижнекамска. Он был задержан в ходе оперативно‑розыскных мероприятий.

Молодой человек рассказал, что в этот день, идя по узкой тропинке вдоль улицы Чулман, случайно задел идущего навстречу неизвестного мужчину, после чего между ними возник словесный конфликт, в результате которого молодой человек ударил мужчину по лицу и убежал.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение», – сообщили в пресс‑службе МВД по Республике Татарстан.

9 комментариев
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За спесь и нахальство с кулаками нужно наказывать,что бы и другие понимали , что за такие действия свои будут нести наказание ! А , если бы им старушка шла навстречу ,то так же двинули бы её плечом и она в сугроб улетела !
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Ответ Дима Миронов
жаль мы правду не узнаем, обе стороны будут сказки рассказывать
Судя по тексту новости, показания задержанного сходятся со словами Леонтьева
+5
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+5
Сколько кг было в 17-летнем дрище то ? 🤨
+4
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До какой степени может упасть мораль!?
Быть мужиком и отвечать за свои поступки больше не в цене?
Сколько можно вот эти инфантильные "Меня там не было", "Это не я" и "А вы докажитя"?
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Леонтьев сегодня был в эфире "ЭХБ" с пластырем под глазом)
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Подумал Валеру Леонтьева ударили.
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Ответ Славонычч
Сколько кг было в 17-летнем дрище то ? 🤨
мой одноклассник в 16 лет весил 90 кг, примерно такой дрищ наверное
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