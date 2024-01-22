Задержан 17-летний житель Нижнекамска, ударивший Леонтьева. Он рассказал, что случайно задел тренера «Нефтехимика», из-за чего возник конфликт
Задержан житель Нижнекамска, ударивший главного тренера «Нефтехимика».
Ранее появилась информация, что на Олега Леонтьева было совершено нападение в Нижнекамске.
«20 января в дежурную часть УМВД России по Нижнекамскому району поступило заявление от 53‑летнего мужчины, который сообщил, что на пересечении улиц Чулман и Сюмбике неизвестный толкнул его и нанес удар в область головы.
Им оказался 17‑летний житель Нижнекамска. Он был задержан в ходе оперативно‑розыскных мероприятий.
Молодой человек рассказал, что в этот день, идя по узкой тропинке вдоль улицы Чулман, случайно задел идущего навстречу неизвестного мужчину, после чего между ними возник словесный конфликт, в результате которого молодой человек ударил мужчину по лицу и убежал.
В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение», – сообщили в пресс‑службе МВД по Республике Татарстан.
Быть мужиком и отвечать за свои поступки больше не в цене?
Сколько можно вот эти инфантильные "Меня там не было", "Это не я" и "А вы докажитя"?