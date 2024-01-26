Никита Седов: «Хоккей «Северстали» – командный и творческий. Поверили в нашу систему»

Никита Седов высказался об успехах «Северстали».

– Все ожидали, что «Северсталь» по традиции будет до последнего дня бороться за плей-офф, но прогнозы не оправдались – команда весь чемпионат уверенно идет в восьмерке. Что происходит?

– С первого дня предсезонки тренерский штаб предложил команде программу подготовки и модель игры. Ребята ее приняли, всем было очень интересно. Поверили в нашу систему, играем как команда, набираем свои очки. Отсюда и уверенность, что своего места в плей-офф не упустим.

Хотя не сказать, что чемпионат проходим без спадов. Отличный ритм турнира, много игр, но хотелось бы больше стабильности в результатах. Об этом нам говорят и тренеры.

– Успехи «Северстали» связывают с работой главного тренера клуба Андрея Козырева. По делу?

– Хорошо знаком с требованиями Андрея Леонидовича еще по различным сборным. Он и его помощники большое внимание уделяют деталям, из которых и складывается общий рисунок игры команды.

Смотрим много видео, акцент – на быстром переходе из обороны в атаку, на взаимозаменяемости, активной игре. Правильные подключения защитников в нападение не то что не запрещаются, а поощряются. Это требование современного хоккея!

– У вас лучший в обороне «Северстали» показатель полезности – «плюс 10». Следите за ним?

– Для защитника «полезность» – один из главных показателей, но он зависит не только от тебя, но и от напарника по обороне, партнеров по пятерке, всей команды. Мне очень комфортно в паре с Тимофеем Давыдовым, с нашими форвардами, да и в защите у нас каждый может заменить каждого.

Если говорить о личных показателях, то за ними практически не слежу. У нас очень командный и творческий хоккей, все внимание – команде. Плюс очень много игр и переездов, цейтнот со временем, поэтому главная для нас всех статистика – в турнирной таблице. Но летом свои цифры обязательно посмотрю, – сказал защитник «Северстали».