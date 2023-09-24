Защитник «Северстали» Седов о камбэке и 5:4 с «Металлургом»: «С каждым периодом игра была все лучше с нашей стороны»

Теги Металлург Мг Северсталь КХЛ Никита Седов Хоккей

Никита Седов оценил победу «Северстали» над «Металлургом» (5:4 Б) в КХЛ.

После первого периода череповчане проигрывали со счетом 0:3.

«Металлург» очень хорошо начал, мы не были готовы к этому. Но после второго периода, сделав корректировки в нашей игре, смогли привезти шайбу в ту зону, создать моменты, и с каждым периодом игра была все лучше и лучше с нашей стороны.

Что тренер сказал в первом перерыве? То, что было, уже произошло, и нужно продолжать. Повторюсь, сделали корректировки по игре соперника и своей игре, и, можно сказать, они сработали», – сказал защитник «Северстали».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий