Защитник «Северстали» Седов о камбэке и 5:4 с «Металлургом»: «С каждым периодом игра была все лучше с нашей стороны»

Никита Седов оценил победу «Северстали» над «Металлургом» (5:4 Б) в КХЛ.

После первого периода череповчане проигрывали со счетом 0:3.

« » очень хорошо начал, мы не были готовы к этому. Но после второго периода, сделав корректировки в нашей игре, смогли привезти шайбу в ту зону, создать моменты, и с каждым периодом игра была все лучше и лучше с нашей стороны.

Что тренер сказал в первом перерыве? То, что было, уже произошло, и нужно продолжать. Повторюсь, сделали корректировки по игре соперника и своей игре, и, можно сказать, они сработали», – сказал защитник « ».