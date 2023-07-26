Никита Седов о сборах с Козыревым: «Баллонов нет. Работать очень интересно. Тренировочный процесс проходит максимально быстро и интенсивно»

Никита Седов рассказал о тренировках под руководством Андрея Козырева.

– Как работать под руководством Козырева? Есть отличие от предсезонной подготовки прошлого сезона?

– Главное отличие по подготовке – нет баллонов. А так, тренировочный процесс интенсивный, хороший темп и движение со стороны всех игроков.

Работать под руководством Андрея Леонидовича очень интересно. Весь тренировочный процесс проходит максимально быстро, интенсивно и коротко. Все упражнения разбиты на маленькие игровые ситуации (пазлы), которые происходят в игре.

Очень много мини-игр на разных участках поля. Основой акцент на взаимодействия между партнерами, контроль шайбы, агрессивная атака и постоянное движение, – сказал защитник «Северстали» Седов.