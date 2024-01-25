Максим Быков об отстранении России: «Это минус для всего мирового хоккея. Они теряют одну из сильнейших сборных мира»

Максим Быков высказался касательно отстранения России от турниров.

Россия была отстранена от ЧМ и МЧМ по хоккею в 2022, 2023 и 2024 годах.

– На новогодних праздниках состоялся молодежный чемпионат мира, у тебя есть небольшой опыт игры за юниорскую сборную. Расскажешь, каково это?

– Конечно, всегда приятно играть за сборную, хоть мне и удавалось это всего несколько раз. Тем не менее я всегда рад получать приглашения и приезжать в расположение команды.

Я приобрел новый опыт с ребятами своего возраста, с которыми мы и так вроде знакомы, но до этого не играли вместе. К тому же очень интересно играть со сверстниками с других стран. Это, конечно, колоссальный опыт.

– Все сборные России отстранены от международных соревнований. Это большой минус для нашего хоккея?

– Я считаю, что это большая потеря, в особенности для молодых ребят, которые хотят поиграть на юниорском или молодежном чемпионате мира, потому что это главные турниры для молодых пацанов.

Пропускать их – это большой минус для нашей сборной и страны в целом, потому что мы всегда считаемся фаворитами на этих турнирах.

– А мировой хоккей многое теряет без России?

– Конечно. Надо учитывать, что они теряют одну из сильнейших сборных мира, поэтому это также минус для всего мирового хоккея, – сказал нападающий «Ак Барса» Максим Быков.