Форвард «Ак Барса» Быков о «Слове пацана»: «Сериал стоит посмотреть, чтобы понять, что происходило в то время. Не считаю нужным закрывать или запрещать его»

Теги Ак Барс КХЛ Владислав Подъяпольский Максим Быков Семен Терехов кино Хоккей

Максим Быков поделился мнением о сериале «Слово пацана».

– Сериал «Слово пацана». Тимофей Жулин говорил, что игроки «Ирбиса» смотрят его чуть ли не всей командой, оборудовали диваны в зале. Как у тебя это происходит?

– Да, мы с Тереховым все серии посмотрели. Каждый четверг ждали выхода нового эпизода, чтобы вместе посмотреть. Мы живем рядом, так что собираемся либо у меня, либо у него.

– Как тебе сериал? Влад Подъяпольский мне после Матча звезд в Питере сказал, что это дичь, детям нельзя показывать.

– Там есть плашка 18+, есть ограничения. В целом, сериал понравился людям. Я не считаю нужным закрывать или запрещать его. Людям решать, смотреть его или нет. Понятно, что детям пока рано смотреть на те вещи, которые происходили раньше – они этого не поймут.

Даже я особо не знаю, что было тогда, потому что я родился намного позже. Сериал стоит посмотреть для того, чтобы понять, что происходило в то время, – сказал нападающий «Ак Барса».

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8 комментариев
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Господи , да никто и не хотел его запрещать ..успокойтесь. реально не понимаете ,что это был дешёвый пиар ход . вы реально думаете ,что фильм где продюссер Бондарчук, закроют ??? хахаахах
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Происходили массовые драки под тречок Пыяла,а на утро даже ни одного синяка не оставалось
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Да что вы все этот сериал пиярите было и было в те года это было нормой
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Ответ Wiley Fox
А как этот сериал даёт понять, что было в то время? Это же следствия развала СССР показывают, а не говорят о причинах, которые привели к этому Запрещать не стоит, но второй раз я это смотреть не буду Что происходило в то время и как ломался СССР, как по мне, куда как больше показано в единственном нормальном фильме Шахназарова - в "Курьере". Это расслоение на "элиту" с видеомагнитофонами и зарубежными поездками в страны соцлагеря("А в Париже-то вы бывали?") и на простой обнищавший и ограбленный народ(из интеллигенции, "не имеющей жить", как мать главного героя , и базиных, которых было 95% населения СССР) Что покоробило и во что не верю - это мать, выливающая суп после изнасилованный дочери. Это же нормальная семья, дочь училась хорошо, откуда в Казани того времени взяться этому мракобесию? Шариата тогда не могло быть и всей этой бесовщины. Это не горный аул, это развитая промышленная и научная Казань из СССР
А как этот сериал даёт понять, что было в то время?
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Легко.
Создатели сериала нигде и не говорили что они ставили перед собой цель в 8 серий сериала всеобъемно показать все аспекты жизни в СССР того времени и уж тем причины в том числе и развала СССР, что за глупости?
Сериал сняли чтобы показать конкретный аспект жизни в конкретно взятом городе. Такое было? Было. Вот и показали.
Канеш не без художественного приукраса, но так так это всё-таки сериал, а не документалка.

Насчёт "откуда взяться этому мракобесию в развитой и научной Казани"......вообще смешно)
Ну банды же взялись. Хотя тех пацанов воспитало как раз поколение родителей из СССР относительно тихих, сытных и благополучных 60-х. Явно с среднем ничему плохому не учили. И чë?
Улицы вон легко "переучили" пацанов.
Это я к тому, что ничего не вечно. Зоновские понятия как раз очень активно начали "утекать" в массы как раз с начала 80-х наиболее активно и так по нарастающей.
Так что сюжет про мать с супом и вылитой тарелкой, вполне мог быть в реальной жизни.
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