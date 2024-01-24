Форвард «Ак Барса» Быков о «Слове пацана»: «Сериал стоит посмотреть, чтобы понять, что происходило в то время. Не считаю нужным закрывать или запрещать его»

Максим Быков поделился мнением о сериале «Слово пацана».

– Сериал «Слово пацана». Тимофей Жулин говорил, что игроки «Ирбиса» смотрят его чуть ли не всей командой, оборудовали диваны в зале. Как у тебя это происходит?

– Да, мы с все серии посмотрели. Каждый четверг ждали выхода нового эпизода, чтобы вместе посмотреть. Мы живем рядом, так что собираемся либо у меня, либо у него.

– Как тебе сериал? мне после Матча звезд в Питере сказал, что это дичь, детям нельзя показывать.

– Там есть плашка 18+, есть ограничения. В целом, сериал понравился людям. Я не считаю нужным закрывать или запрещать его. Людям решать, смотреть его или нет. Понятно, что детям пока рано смотреть на те вещи, которые происходили раньше – они этого не поймут.

Даже я особо не знаю, что было тогда, потому что я родился намного позже. Сериал стоит посмотреть для того, чтобы понять, что происходило в то время, – сказал нападающий « ».