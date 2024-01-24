Форвард «Ак Барса» Быков о «Слове пацана»: «Сериал стоит посмотреть, чтобы понять, что происходило в то время. Не считаю нужным закрывать или запрещать его»
Максим Быков поделился мнением о сериале «Слово пацана».
– Сериал «Слово пацана». Тимофей Жулин говорил, что игроки «Ирбиса» смотрят его чуть ли не всей командой, оборудовали диваны в зале. Как у тебя это происходит?
– Да, мы с Тереховым все серии посмотрели. Каждый четверг ждали выхода нового эпизода, чтобы вместе посмотреть. Мы живем рядом, так что собираемся либо у меня, либо у него.
– Как тебе сериал? Влад Подъяпольский мне после Матча звезд в Питере сказал, что это дичь, детям нельзя показывать.
– Там есть плашка 18+, есть ограничения. В целом, сериал понравился людям. Я не считаю нужным закрывать или запрещать его. Людям решать, смотреть его или нет. Понятно, что детям пока рано смотреть на те вещи, которые происходили раньше – они этого не поймут.
Даже я особо не знаю, что было тогда, потому что я родился намного позже. Сериал стоит посмотреть для того, чтобы понять, что происходило в то время, – сказал нападающий «Ак Барса».
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Легко.
Создатели сериала нигде и не говорили что они ставили перед собой цель в 8 серий сериала всеобъемно показать все аспекты жизни в СССР того времени и уж тем причины в том числе и развала СССР, что за глупости?
Сериал сняли чтобы показать конкретный аспект жизни в конкретно взятом городе. Такое было? Было. Вот и показали.
Канеш не без художественного приукраса, но так так это всё-таки сериал, а не документалка.
Насчёт "откуда взяться этому мракобесию в развитой и научной Казани"......вообще смешно)
Ну банды же взялись. Хотя тех пацанов воспитало как раз поколение родителей из СССР относительно тихих, сытных и благополучных 60-х. Явно с среднем ничему плохому не учили. И чë?
Улицы вон легко "переучили" пацанов.
Это я к тому, что ничего не вечно. Зоновские понятия как раз очень активно начали "утекать" в массы как раз с начала 80-х наиболее активно и так по нарастающей.
Так что сюжет про мать с супом и вылитой тарелкой, вполне мог быть в реальной жизни.