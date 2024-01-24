Зарипов о том, будет ли он тренировать: «Пока хочется выдохнуть от профессиональной карьеры. Куда я денусь от спорта? Сам виноват, с детства хотел стать лучшим, добиться высот»

Данис Зарипов ответил на вопрос о том, планирует ли он стать тренером.

В среду провел мастер-класс для детей на катке у «Ак Барс Арены».

«Через день задают вопросы про тренерство. Пока хочется выдохнуть от профессиональной карьеры. Со стороны это не видно. Я сам еще не думал, будет у меня такое желание [тренировать] или нет. Пока хочется отдохнуть выдохнуть от этого всего и переключиться на другую жизнь.

Куда я денусь от спорта? Сам виноват, с детства хотел стать лучшим, добиться высот. К счастью, у меня это получилось. Сейчас приходится работать дальше. Может быть, и в этом добьюсь хороших результатов», – сказал экс-форвард «Ак Барса» и пятикратный обладатель Кубка Гагарина.

Зарипов объявил о завершении карьеры хоккеиста после завершения регулярного чемпионата КХЛ-2022/23.