Зарипов о том, будет ли он тренировать: «Пока хочется выдохнуть от профессиональной карьеры. Куда я денусь от спорта? Сам виноват, с детства хотел стать лучшим, добиться высот»

Теги Ак Барс Данис Зарипов КХЛ Р-Спорт Хоккей

Данис Зарипов ответил на вопрос о том, планирует ли он стать тренером.

В среду Зарипов провел мастер-класс для детей на катке у «Ак Барс Арены».

«Через день задают вопросы про тренерство. Пока хочется выдохнуть от профессиональной карьеры. Со стороны это не видно. Я сам еще не думал, будет у меня такое желание [тренировать] или нет. Пока хочется отдохнуть выдохнуть от этого всего и переключиться на другую жизнь.

Куда я денусь от спорта? Сам виноват, с детства хотел стать лучшим, добиться высот. К счастью, у меня это получилось. Сейчас приходится работать дальше. Может быть, и в этом добьюсь хороших результатов», – сказал экс-форвард «Ак Барса» и пятикратный обладатель Кубка Гагарина.

Зарипов объявил о завершении карьеры хоккеиста после завершения регулярного чемпионата КХЛ-2022/23.

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3 комментария
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Пока Зарипов натренировал только подобострастие к президенту
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Спасибо за интервью--блеванул...
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Я верю в Зарипова, если будет тренером по большинству, наиграет хорошее, ударное звено.
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