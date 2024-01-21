Маршанд – 4-й действующий игрок после Овечкина, Кэйна и Тавареса, забивший 20+ голов в 11+ сезонах подряд

Брэд Маршанд достиг отметки 20 шайб в 11-м сезоне подряд.

Нападающий « » набрал 2 (1+1) очка в матче против «Монреаля» (9:4).

Теперь на счету 43 (20+23) балла в 45 играх регулярного чемпионата-2023/24.

Он стал четвертым действующим хоккеистом, забившим не менее 20 голов в 11 или более сезонах подряд.

Ранее этой отметки достигли (11 сезонов подряд), (13) и (18).