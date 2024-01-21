Маршанд – 4-й действующий игрок после Овечкина, Кэйна и Тавареса, забивший 20+ голов в 11+ сезонах подряд
Брэд Маршанд достиг отметки 20 шайб в 11-м сезоне подряд.
Нападающий «Бостона» набрал 2 (1+1) очка в матче против «Монреаля» (9:4).
Теперь на счету Брэда Маршанда 43 (20+23) балла в 45 играх регулярного чемпионата-2023/24.
Он стал четвертым действующим хоккеистом, забившим не менее 20 голов в 11 или более сезонах подряд.
Ранее этой отметки достигли Джон Таварес (11 сезонов подряд), Патрик Кэйн (13) и Александр Овечкин (18).
1. Ray Bourqu 1506
2. Johnny Bucyk 1339
3. Patrice Bergeron 1040
4. Phil Esposito 1012
5. Brad Marchand 905