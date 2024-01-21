Маршанд – 4-й действующий игрок после Овечкина, Кэйна и Тавареса, забивший 20+ голов в 11+ сезонах подряд

Теги рейтинги Бостон Александр Овечкин НХЛ Патрик Кэйн Джон Таварес Брэд Маршанд Хоккей

Брэд Маршанд достиг отметки 20 шайб в 11-м сезоне подряд.

Нападающий «Бостона» набрал 2 (1+1) очка в матче против «Монреаля» (9:4).

Теперь на счету Брэда Маршанда 43 (20+23) балла в 45 играх регулярного чемпионата-2023/24.

Он стал четвертым действующим хоккеистом, забившим не менее 20 голов в 11 или более сезонах подряд.

Ранее этой отметки достигли Джон Таварес (11 сезонов подряд), Патрик Кэйн (13) и Александр Овечкин (18).

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4 комментария
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У Горди Хоу 22 сезона таких было, если ничего не путаю
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Всегда недолюбливал его, хотя и симпатизирую Бостону, но надо отдать должное - он отличный командный игрок.
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Boston Bruins Career Leaders for Points
1. Ray Bourqu 1506
2. Johnny Bucyk 1339
3. Patrice Bergeron 1040
4. Phil Esposito 1012
5. Brad Marchand 905
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Ответ Istopnik
У Горди Хоу 22 сезона таких было, если ничего не путаю
Вот это трудно будет перебить. Вот совершенно не уверен, что Макдэвид будет еще 14 сезонов забивать по 20+ шайб. Даже такая голевая машина как Овечкин в этом сезоне капитально так затормозил и может этот сезон впервые закончить не достигнув 20 шайб.
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