Билялетдинов о победе над «Автомобилистом»: «Ак Барс» здорово сыграл в меньшинстве, не все получилось в большинстве. В таблице лучше находиться в первой четверке, но это как получится»

Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Автомобилистом».

«Ак Барс» выиграл со счетом 4:1 в матче Фонбет чемпионата .

– Ребята хорошо подготовились к матчу, отработали, каких-то серьезных претензий к игрокам у меня нет.

Здорово сыграли в меньшинстве, не все получилось в большинстве, но мы работаем, исправимся.

– Команда забросила 12 шайб за три последних матча. Прорвало на голы?

– Хорошо, когда забиваем. Ребята получают дополнительные эмоции – это очень важно.

– Подобные игры позволяют подготовиться к плей-офф?

– Игр еще очень много и каждая важна. Сейчас все ведут борьбу за очки, каждая игра очень серьезная. Большой накал, ребята играют с большой отдачей.

– Для вас важно положение в турнирной таблице?

– Идут серьезные, сложные игры, команды борются за очки. Рот разинешь – улетишь.

Команды стараются играть на хорошем уровне. Лучше находиться в первой четверке, но это как получится, – сказал главный тренер « » .