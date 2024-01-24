Билялетдинов о победе над «Автомобилистом»: «Ак Барс» здорово сыграл в меньшинстве, не все получилось в большинстве. В таблице лучше находиться в первой четверке, но это как получится»

Теги Ак Барс Автомобилист Зинэтула Билялетдинов КХЛ Хоккей

Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Автомобилистом».

«Ак Барс» выиграл со счетом 4:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Ребята хорошо подготовились к матчу, отработали, каких-то серьезных претензий к игрокам у меня нет.

Здорово сыграли в меньшинстве, не все получилось в большинстве, но мы работаем, исправимся.

– Команда забросила 12 шайб за три последних матча. Прорвало на голы?

– Хорошо, когда забиваем. Ребята получают дополнительные эмоции – это очень важно.

– Подобные игры позволяют подготовиться к плей-офф?

– Игр еще очень много и каждая важна. Сейчас все ведут борьбу за очки, каждая игра очень серьезная. Большой накал, ребята играют с большой отдачей.

– Для вас важно положение в турнирной таблице?

– Идут серьезные, сложные игры, команды борются за очки. Рот разинешь – улетишь.

Команды стараются играть на хорошем уровне. Лучше находиться в первой четверке, но это как получится, – сказал главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий