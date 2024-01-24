Билялетдинов о победе над «Автомобилистом»: «Ак Барс» здорово сыграл в меньшинстве, не все получилось в большинстве. В таблице лучше находиться в первой четверке, но это как получится»
Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Автомобилистом».
«Ак Барс» выиграл со счетом 4:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Ребята хорошо подготовились к матчу, отработали, каких-то серьезных претензий к игрокам у меня нет.
Здорово сыграли в меньшинстве, не все получилось в большинстве, но мы работаем, исправимся.
– Команда забросила 12 шайб за три последних матча. Прорвало на голы?
– Хорошо, когда забиваем. Ребята получают дополнительные эмоции – это очень важно.
– Подобные игры позволяют подготовиться к плей-офф?
– Игр еще очень много и каждая важна. Сейчас все ведут борьбу за очки, каждая игра очень серьезная. Большой накал, ребята играют с большой отдачей.
– Для вас важно положение в турнирной таблице?
– Идут серьезные, сложные игры, команды борются за очки. Рот разинешь – улетишь.
Команды стараются играть на хорошем уровне. Лучше находиться в первой четверке, но это как получится, – сказал главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.