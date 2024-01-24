Ковальчук рассказал, что «Спартак» начал отрабатывать буллиты: «Если бы в матче с «Динамо» до них дошло, пару забили бы точно»

Илья Ковальчук рассказал, что игроки «Спартака» начали отрабатывать буллиты.

В воскресенье «Спартак» по буллитам проиграл «Ак Барсу» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (3:4). Во вторник красно‑белые обыграли « » со счетом 6:3.

– Почему «Спартак» не тренирует буллиты? Из‑за этого проиграли «Ак Барсу» в Казани.

– Будем тренировать. Вот в понедельник мы буллиты отрабатывали. Если бы сейчас в матче с «Динамо» до них дошло дело – думаю, что пару мы забили бы точно.

– Как прокомментируете три нереализованных попытки?

– Беляй [ ] здорово сыграл. Он такой нестандартный вратарь в этом плане. Ничего, я хотел помочь команде и забить гол. Не получилось. Лучше попробовать, чтобы не получилось, чем не пробовать вообще.

– Насколько вас вдохновил гол при счете 2:3 с «Ак Барсом», когда вы перевели игру в овертайм?

– Слушайте, я ведь тоже должен что‑то делать. Когда мне тренерский штаб доверяет, выпускает шестым на лед при снятом вратаре, то задача команды – забить. А один в поле – не воин. Все ребята сыграли здорово. Чайка [ ] отдал пас, Голдоба [ ] прыгнул вовремя, здорово шайбу подбил. Все старались, и слава богу, что получилось, – сказал нападающий « ».