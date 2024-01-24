Ковальчук рассказал, что «Спартак» начал отрабатывать буллиты: «Если бы в матче с «Динамо» до них дошло, пару забили бы точно»

Теги Ак Барс Спартак Илья Ковальчук КХЛ Динамо Михал Чайковски Николай Голдобин Тимур Билялов Матч ТВ Хоккей

Илья Ковальчук рассказал, что игроки «Спартака» начали отрабатывать буллиты.

В воскресенье «Спартак» по буллитам проиграл «Ак Барсу» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (3:4). Во вторник красно‑белые обыграли «Динамо» со счетом 6:3.

– Почему «Спартак» не тренирует буллиты? Из‑за этого проиграли «Ак Барсу» в Казани.

– Будем тренировать. Вот в понедельник мы буллиты отрабатывали. Если бы сейчас в матче с «Динамо» до них дошло дело – думаю, что пару мы забили бы точно.

– Как прокомментируете три нереализованных попытки?

– Беляй [Тимур Билялов] здорово сыграл. Он такой нестандартный вратарь в этом плане. Ничего, я хотел помочь команде и забить гол. Не получилось. Лучше попробовать, чтобы не получилось, чем не пробовать вообще.

– Насколько вас вдохновил гол при счете 2:3 с «Ак Барсом», когда вы перевели игру в овертайм?

– Слушайте, я ведь тоже должен что‑то делать. Когда мне тренерский штаб доверяет, выпускает шестым на лед при снятом вратаре, то задача команды – забить. А один в поле – не воин. Все ребята сыграли здорово. Чайка [Михал Чайковски] отдал пас, Голдоба [Николай Голдобин] прыгнул вовремя, здорово шайбу подбил. Все старались, и слава богу, что получилось, – сказал нападающий «Спартака». 

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6 комментариев
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После 3х твоих запортотых с Казанью и начали видимо тренировать. И кстати, вчера Макс отличный выход 1*1 реализовал, практически тот же буллит...
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Не поздновато ли ? С Ладой ни одного не забили , вот сразу и начали бы отрабатывать или это другое и тогда Ковальчука не было ? Некому было показать как из трёх попыток - ноль забивать ?
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Самое время! Ведь в плей-офф их как раз не будет)
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Илья пока пытается встроится в игру команды. Что увидел ? Есть проблема с ускорением с места...можно решить за счет выбора позиции...Главное есть огромное желание помочь команде ! Молодец.
Буллиты нужно прописывать в контракте. Тогда будет желание у всех отрабатывать )
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