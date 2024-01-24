Ковальчук о покере Цыплакова: «Надо продолжать в том же духе, нос не задирать. Работать еще больше, потому что потенциал большой!»

Илья Ковальчук высказался о покере Максима Цыплакова.

Нападающий «Спартака» забросил 4 шайбы в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против « » (6:3).

– Каким было настроение перед матчем? У «Спартака» столько игроков выбыло.

– Настроение было супер. Думаю, что мы неплохо играли в Казани (3:4 Б). Тренерский штаб говорил, чтобы мы зацепились за игру с «Динамо». Поэтому настрой был отличным, утром покатались хорошо. Все в порядке.

– Но у вас все первое звено вылетело.

– Что делать? Не скажу, что мы к этому уже привыкли. Но у тех ребят, кто выступал, появился шанс сыграть в более высоких звеньях. И все очень неплохо смотрелись.

– Особенно тройка Беляев (0+2) – Бурмистров (0+2) – Цыплаков (4+0), набравшая 8 очков. Ну, а вообще сделал покер.

– Молодец, в последних двух матчах забил шесть голов. Надо продолжать в том же духе, нос не задирать. Работать еще больше, потому что потенциал большой! Самое важное – самодисциплина, а также работа над своими сильными и слабыми качествами.

Всем понятно, что Максим – талантливый парень. Он очень здорово сыграл против «Динамо». Вовремя бросал, вовремя открывался, забил два гола в меньшинстве.

– Два гола в меньшинстве – это дело случая?

– Мы играли активно, зная, что у них хорошее большинство. Поэтому надо было что‑то новое делать. У ребят прошло собрание, на котором объяснили, как надо действовать. Поэтому хорошо, что справились, – сказал форвард « » .