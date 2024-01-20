Макар набрал 300-е очко в НХЛ – в 280-м матче. Среди защитников только Орр делал это быстрее

Теги Филадельфия Колорадо НХЛ Бобби Орр Кэйл Макар Хоккей

Кэйл Макар набрал 300-е очко в НХЛ.

Защитник «Колорадо» отметился результативной передачей в матче против «Филадельфии» (7:4). 

Теперь на счету 25-летнего хоккеиста 300 (75+225) очков в 280 матчах в рамках НХЛ. Бобби Орр – единственный защитник в истории лиги, достигший этой отметки быстрее: ему понадобилось 279 игр. 

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20 комментариев
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Всего 1 игра разницы с великим на этом отрезке. Макар невероятный!
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Колорадо отхватил настоящий алмаз.
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Есть нюанс..дальше у Орра четыре сезона 120+
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Ответ SlavaF.
Орр дебютировал в 18, Макар в 21. Бобби немного сложнее было.
только Орр играл в практически чисто канадской лиге с вкраплениями американцев и шведов, а против Макара играют лучшие игроки мира, так что спорный вопрос, кому сложнее
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Машина
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Ему бы еще здоровья крепкого и будет топом на все времена
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Ответ ОттоДракула
Колорадо отхватил настоящий алмаз.
причем редчайший. притом что в доафтовый год он не был выше на голову Далина или Хейскенина в итоге в такого монстра превратился
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Дальше Орр оторветься.. Макар хорош конечно
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Орр монстром был... Набирал очки как запраский нападающий
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Ответ Дима Миронов
почему? возьмёт как Орр 8 норрисов подряд, выиграет хотя бы 2 Арта как Бобби, тогда можно будет поспорить кто лучший
Я никого не хочу обидеть, но так бывает только в сказках.
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+2
Ответ Антон Якимцев
Всего 1 игра разницы с великим на этом отрезке. Макар невероятный!
Орр дебютировал в 18, Макар в 21.
Бобби немного сложнее было.
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Уникальный игрок. Идёт на титул лучшего защитника всех времен и народов. Лет через 10 мы будем восхищаться каждым его пасом, каждым игровым решением)
+6
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Ответ Maxim Novicov
только Орр играл в практически чисто канадской лиге с вкраплениями американцев и шведов, а против Макара играют лучшие игроки мира, так что спорный вопрос, кому сложнее
Только у Орра сначала было 6 команд в лиге, потом 12, и ближе к концу его карьеры стало 18.
Играли чаще всего в 3 звена, в 16 человек гоняли.
Концентрация классных игроков на команду в то время была уж точно не ниже сегодняшней.
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Если посчитать результативность Орра с сезона, когда ему исполнился 21 год (Макар пришёл в лигу в 21), то для достижения 300 очков ему понадобилось бы на 100 матчей меньше.
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Ответ ОттоДракула
Колорадо отхватил настоящий алмаз.
Между тем, Филадельфия двумя пиками ранее забрала Нолана Патрика, который уже успел завершить карьеру. Понятно, что так сложились обстоятельства и травмы у кого угодно могут случиться, но все же показательно очень.
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Ответ Николай Ульянов
Уникальный игрок. Идёт на титул лучшего защитника всех времен и народов. Лет через 10 мы будем восхищаться каждым его пасом, каждым игровым решением)
Он никогда не затмит Бобби Орра!!!
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Очень серьезная заявка на самого-самого в защите по итогу карьеры!!
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Макар - эталон профессионала и мастера. Ни одного случая грязной игры. Даже по лицу понятно, что хороший человек.
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Ответ Валерий Сергеевич
Он никогда не затмит Бобби Орра!!!
почему? возьмёт как Орр 8 норрисов подряд, выиграет хотя бы 2 Арта как Бобби, тогда можно будет поспорить кто лучший
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