Макар набрал 300-е очко в НХЛ – в 280-м матче. Среди защитников только Орр делал это быстрее

Кэйл Макар набрал 300-е очко в НХЛ.

Защитник « » отметился результативной передачей в матче против «Филадельфии» (7:4).

Теперь на счету 25-летнего хоккеиста 300 (75+225) очков в 280 матчах в рамках НХЛ. – единственный защитник в истории лиги, достигший этой отметки быстрее: ему понадобилось 279 игр.