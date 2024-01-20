Макар набрал 300-е очко в НХЛ – в 280-м матче. Среди защитников только Орр делал это быстрее
Кэйл Макар набрал 300-е очко в НХЛ.
Защитник «Колорадо» отметился результативной передачей в матче против «Филадельфии» (7:4).
Теперь на счету 25-летнего хоккеиста 300 (75+225) очков в 280 матчах в рамках НХЛ. Бобби Орр – единственный защитник в истории лиги, достигший этой отметки быстрее: ему понадобилось 279 игр.
Бобби немного сложнее было.
Играли чаще всего в 3 звена, в 16 человек гоняли.
Концентрация классных игроков на команду в то время была уж точно не ниже сегодняшней.