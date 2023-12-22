Зарипов о Ковальчуке в «Спартаке»: «Если Илья за что-то берется, он практически всего добивается. Уверен, его старания приведут к хорошему результату»
Данис Зарипов высказался касательно перехода Ильи Ковальчука в «Спартак».
40‑летний Ковальчук подписал контракт со «Спартаком» до конца сезона.
«У меня нет желания вернуться. Я зная Илью очень хорошо. Если он за что-то берется, то он практически всего добивается. Я его поддерживаю.
Он моложе меня, его старания, уверен, приведут к какому-то хорошему результату. Если даже не на льду, то в раздевалке он сделает очень многое. Обязательно буду смотреть его дебют», – сказал 42-летний пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов.