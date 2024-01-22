Кожевников об «Адмирале»: «Год назад я говорил, что без внимания к молодежи будет кризис. Результат – в таблице, унылый хоккей уже не работает»

Теги Лада Торпедо болельщики КХЛ Сергей Светлов Александр Кожевников Леонид Тамбиев Фетисов Арена Адмирал Хоккей

Александр Кожевников высказался о неудачах «Адмирала» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Клуб из Владивостока занимает последнее место в Восточной конференции с 41 очком в 53 играх.

– Год назад я говорил о том, что «Адмирал» без внимания к молодежи ждет кризис. Руководство клуба спорило и чуть ли не целую пресс-конференцию посвятило моей скромной персоне. Результат – в таблице. Владивосток – последний на Востоке, трибуны «Фетисов Арены» – полупустые. 

Надеюсь, что теперь ко мне прислушаются в Тольятти. Берите пример не с Владивостока, а с Нижнего Новгорода! С точки зрения как стиля, так и ставки на молодых игроков.

– А что, кстати, посоветуете «Адмиралу»?

– Сегодня у команды очень приличный состав, много интересных форвардов. Унылый оборонительный хоккей, который ставит нынешний тренерский штаб, уже не работает, он игроков просто угнетает. Да и болельщиков во Владивостоке – тоже. 

«Адмиралу» нужно определяться с тренерами и, как следствие, со стилем игры. Возвращайте, например, Сергея Светлова, который не раз работал на Дальнем Востоке и выводил «Адмирал» в плей-офф. Есть и другие тренеры. Развивайтесь, а не топчитесь на последнем месте! – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

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7 комментариев
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как можно сравнивать Адмирал прошлого и этого сезона? Сколько игроков потеряла команда? А потеря по ходу сезона обоих вратарей, которые давали результат в прошлом сезоне? Команду реально растащили на куски, а потом удивляются результатам. Вы бы ещё в пример привели питерцев, которые тоже сильно обновили состав, но играют гораздо лучше. Ведь у всех же команд одинаковые финансовые и административные ресурсы. Тамбиеву в прошлом сезоне дифирамбы пели, а сейчас его уже физруком называют, типо это он виноват, что команда хуже играет.
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Согласен. У нас много талантливых ребят 2004-2006 года. Вернуть часть из молодежных лиг Канады и США. Что мешает дать им практику в Адмирале ? Проблема в управленцах, тренерских кадрах.
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Сидит на диване, на шее своей дочери и ещё смеет что-то вякать в сторону Тамбиева
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А кого там брать? Тайфун всем с треском летит
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Ответ ТимТалер
Согласен. У нас много талантливых ребят 2004-2006 года. Вернуть часть из молодежных лиг Канады и США. Что мешает дать им практику в Адмирале ? Проблема в управленцах, тренерских кадрах.
Вернуть? Как? Насильно что ли?
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Ответ Камский скаузер
Вернуть? Как? Насильно что ли?
Предложить контракт. Обозначить роль в команде.
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