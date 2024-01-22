Кожевников об «Адмирале»: «Год назад я говорил, что без внимания к молодежи будет кризис. Результат – в таблице, унылый хоккей уже не работает»

Александр Кожевников высказался о неудачах «Адмирала» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Клуб из Владивостока занимает последнее место в Восточной конференции с 41 очком в 53 играх.

– Год назад я говорил о том, что «Адмирал» без внимания к молодежи ждет кризис. Руководство клуба спорило и чуть ли не целую пресс-конференцию посвятило моей скромной персоне. Результат – в таблице. Владивосток – последний на Востоке, трибуны «Фетисов Арены» – полупустые.

Надеюсь, что теперь ко мне прислушаются в Тольятти. Берите пример не с Владивостока, а с Нижнего Новгорода! С точки зрения как стиля, так и ставки на молодых игроков.

– А что, кстати, посоветуете «Адмиралу»?

– Сегодня у команды очень приличный состав, много интересных форвардов. Унылый оборонительный хоккей, который ставит нынешний тренерский штаб, уже не работает, он игроков просто угнетает. Да и болельщиков во Владивостоке – тоже.

« » нужно определяться с тренерами и, как следствие, со стилем игры. Возвращайте, например, Сергея Светлова, который не раз работал на Дальнем Востоке и выводил «Адмирал» в плей-офф. Есть и другие тренеры. Развивайтесь, а не топчитесь на последнем месте! – сказал двукратный олимпийский чемпион.