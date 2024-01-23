Цыплаков о покере «Динамо»: «Можно сказать, что вписал имя в историю. Cлов нет, одни эмоции. «Спартак» играл хорошо – все сложилось успешно»

Теги Спартак КХЛ Динамо Матч ТВ Максим Цыплаков Хоккей

Максим Цыплаков высказался о покере в матче против «Динамо».

«Спартак» победил со счетом 6:3 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Форвард красно-белых сделал самый быстрый покер в истории лиги с начала матча, забив четырежды за 26 минут и 58 секунд.

– Мы знали, что «Динамо» хорошо начинает. Главным было правильно сыграть и не дать им возможности забить, но получилось чуть по‑другому.

Хорошо играли. Все сложилось успешно, хорошо действовали в меньшинстве. Поздравляю болельщиков.

– Какой гол из четырех понравился больше всего?

– Думаю, что понравился больше первый, в меньшинстве.

– Вы знаете, что ваш покер стал особенным?

– Здорово. Можно сказать, что вписал имя в историю. У меня слов нет, одни эмоции.

– В чем секрет матчей «Динамо» и «Спартака»? Девять шайб в среднем за первые четыре игры, сегодня вновь девять.

– Иногда у нас такие матчи, когда больше пяти шайб не бывает, а в этом сезоне залетает.

Это хоккей, тут ничего не предугадаешь, – сказал нападающий «Спартака» Максим Цыплаков.

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5 комментариев
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Ответ Магомед Саид Амирханов
Цыпа красавчик 💪💪💪!!!
Спартак сегодня весь молодец. Все бились, все боролись, давно так не радовали. Молодежь великолепна!!! Так держать.✊️✌️
+7
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+7
Красавец, Макс! Продолжать в том же духе, и не только с Динамо!
+7
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+5
Цыпа красавчик 💪💪💪!!!
+4
0
+4
Ответ Ygorek
Спартак сегодня весь молодец. Все бились, все боролись, давно так не радовали. Молодежь великолепна!!! Так держать.✊️✌️
Особенно понравился Чезганов👍!
+1
0
+1
Хорош внучок! Помню, как его дед за "Локомотив" пачками клал)
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