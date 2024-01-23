Цыплаков о покере «Динамо»: «Можно сказать, что вписал имя в историю. Cлов нет, одни эмоции. «Спартак» играл хорошо – все сложилось успешно»
Максим Цыплаков высказался о покере в матче против «Динамо».
«Спартак» победил со счетом 6:3 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Форвард красно-белых сделал самый быстрый покер в истории лиги с начала матча, забив четырежды за 26 минут и 58 секунд.
– Мы знали, что «Динамо» хорошо начинает. Главным было правильно сыграть и не дать им возможности забить, но получилось чуть по‑другому.
Хорошо играли. Все сложилось успешно, хорошо действовали в меньшинстве. Поздравляю болельщиков.
– Какой гол из четырех понравился больше всего?
– Думаю, что понравился больше первый, в меньшинстве.
– Вы знаете, что ваш покер стал особенным?
– Здорово. Можно сказать, что вписал имя в историю. У меня слов нет, одни эмоции.
– В чем секрет матчей «Динамо» и «Спартака»? Девять шайб в среднем за первые четыре игры, сегодня вновь девять.
– Иногда у нас такие матчи, когда больше пяти шайб не бывает, а в этом сезоне залетает.
Это хоккей, тут ничего не предугадаешь, – сказал нападающий «Спартака» Максим Цыплаков.