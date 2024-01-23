Цыплаков о покере «Динамо»: «Можно сказать, что вписал имя в историю. Cлов нет, одни эмоции. «Спартак» играл хорошо – все сложилось успешно»

Максим Цыплаков высказался о покере в матче против «Динамо».

«Спартак» победил со счетом 6:3 в игре Фонбет чемпионата .

Форвард красно-белых сделал самый быстрый покер в истории лиги с начала матча, забив четырежды за 26 минут и 58 секунд.

– Мы знали, что « » хорошо начинает. Главным было правильно сыграть и не дать им возможности забить, но получилось чуть по‑другому.

Хорошо играли. Все сложилось успешно, хорошо действовали в меньшинстве. Поздравляю болельщиков.

– Какой гол из четырех понравился больше всего?

– Думаю, что понравился больше первый, в меньшинстве.

– Вы знаете, что ваш покер стал особенным?

– Здорово. Можно сказать, что вписал имя в историю. У меня слов нет, одни эмоции.

– В чем секрет матчей «Динамо» и «Спартака»? Девять шайб в среднем за первые четыре игры, сегодня вновь девять.

– Иногда у нас такие матчи, когда больше пяти шайб не бывает, а в этом сезоне залетает.

Это хоккей, тут ничего не предугадаешь, – сказал нападающий « » .