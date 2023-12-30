Третьяк об ИИХФ: «Решения по дискриминации России – несправедливые. Другие структуры демонстрируют взвешенный подход. В НХЛ Овечкина, Малкина болельщики готовы на руках носить»
Владислав Третьяк высказался касательно отстранения России от турниров.
Россия была отстранена от ЧМ и МЧМ по хоккею в 2022, 2023 и 2024 годах.
«Остается лишь сожалеть, что мы не можем играть на чемпионатах мира. Ведь матчи на этом уровне очень важные и интересные. Каждый хоккеист мечтает победить на Олимпиаде, стать чемпионом мира. А у них эту возможность сейчас отбирают.
Были разговоры с Международной федерацией хоккея, просил разрешить отправить юниоров на чемпионат мира, но…
Решения по дискриминации России – несправедливые, глубоко неправильные. Это особенно очевидно на фоне того, как другие спортивные структуры демонстрируют взвешенный подход. Например, в НХЛ к нашим ребятам отношение никак не поменялось. Овечкин, Малкин, Шестеркин, Капризов, Кучеров, Василевский – их болельщики готовы на руках носить.
Но мы верим, что скоро все изменится. Будем готовы вернуться, и вернемся еще более сильными. Ради этого сейчас и работаем», – заявил президент ФХР Владислав Третьяк.
По ГосАналам говорят - не может быть такого 😜
Если бы хотели выгнать Овечкина, Малкина и прочих, то пришлось бы очень-очень большую сумму выплачивать за расторжение контракта и не факт, что удалось бы это сделать, ведь там есть профсоюз, а Овечкин и Малкин еще и бабло хорошее генерируют для своих команд
В чем он увидел "взвешенность" подхода?