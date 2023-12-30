Третьяк об ИИХФ: «Решения по дискриминации России – несправедливые. Другие структуры демонстрируют взвешенный подход. В НХЛ Овечкина, Малкина болельщики готовы на руках носить»

Теги ФХР ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой Молодежная сборная России по хоккею с шайбой сборная России U18 болельщики Владислав Третьяк Евгений Малкин Александр Овечкин НХЛ молодежный чемпионат мира по хоккею ЧМ по хоккею Никита Кучеров олимпийский хоккейный турнир Андрей Василевский Игорь Шестеркин Кирилл Капризов Хоккей

Владислав Третьяк высказался касательно отстранения России от турниров.

Россия была отстранена от ЧМ и МЧМ по хоккею в 2022, 2023 и 2024 годах.

«Остается лишь сожалеть, что мы не можем играть на чемпионатах мира. Ведь матчи на этом уровне очень важные и интересные. Каждый хоккеист мечтает победить на Олимпиаде, стать чемпионом мира. А у них эту возможность сейчас отбирают.

Были разговоры с Международной федерацией хоккея, просил разрешить отправить юниоров на чемпионат мира, но…

Решения по дискриминации России – несправедливые, глубоко неправильные. Это особенно очевидно на фоне того, как другие спортивные структуры демонстрируют взвешенный подход. Например, в НХЛ к нашим ребятам отношение никак не поменялось. Овечкин, Малкин, Шестеркин, Капризов, Кучеров, Василевский – их болельщики готовы на руках носить.

Но мы верим, что скоро все изменится. Будем готовы вернуться, и вернемся еще более сильными. Ради этого сейчас и работаем», – заявил президент ФХР Владислав Третьяк.

Материалы по теме

16 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
это что же - РусоФобы АнглоСаксы на руках носят Овечкина, Малкина, Кучерова и ещё много кого ?! :)
По ГосАналам говорят - не может быть такого 😜
+26
-3
+23
за это президенту спасибо не сказал?
+21
-3
+18
То есть в США русских не угнетают ? Ой...
+15
-2
+13
Ответ Atsuktuvas
То есть в США русских не угнетают ? Ой...
Ни где русских не угнетают, кроме как в самой России.
+14
-2
+12
Овечкина готовы на коляске в пустые ворота с шайбой ввозить
+6
-1
+5
Ну тут сам бог велел сказать спасибо путину.
Если бы хотели выгнать Овечкина, Малкина и прочих, то пришлось бы очень-очень большую сумму выплачивать за расторжение контракта и не факт, что удалось бы это сделать, ведь там есть профсоюз, а Овечкин и Малкин еще и бабло хорошее генерируют для своих команд
+6
-3
+3
Овечкин и Малкин там делом занимаются, а не сопли жуют и ноют как Третьяки, Фетисовы и тд...
+4
-1
+3
Ответ Христиан Юла
Комментарий скрыт
Так зарвавшихся на место поставили.
+2
0
+2
Ответ Христиан Юла
Комментарий скрыт
После нападения СССР на Афганистан прошли ШЕСТЬ зимних и летних Олимпиад (80,84,88) и никто совок не отстранял. я люблю творчество Ильи Лагутенко - скиньте, пожалуйста, ссылку на песню "Обтекаааай!"
+2
-1
+1
НХЛ точно так же, как и прочие структуры, не допустила российские команды в командных видах спорта, спортсменов, являющихся действующими военнослужащими/служащими военизированных органов, тех, кто поддержал СВО.
В чем он увидел "взвешенность" подхода?
+2
-2
0
Владислав счас накаркает, Овечкина их болелы принесут на руках в родное динамо
+1
-1
0
если имеет ввиду что скоро это в марте все изменится, то нет, не изменится
+1
-1
0
Ответ Харламов Никита
это что же - РусоФобы АнглоСаксы на руках носят Овечкина, Малкина, Кучерова и ещё много кого ?! :) По ГосАналам говорят - не может быть такого 😜
👍
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий