Третьяк об ИИХФ: «Решения по дискриминации России – несправедливые. Другие структуры демонстрируют взвешенный подход. В НХЛ Овечкина, Малкина болельщики готовы на руках носить»

Владислав Третьяк высказался касательно отстранения России от турниров.

Россия была отстранена от ЧМ и МЧМ по хоккею в 2022, 2023 и 2024 годах.

«Остается лишь сожалеть, что мы не можем играть на чемпионатах мира. Ведь матчи на этом уровне очень важные и интересные. Каждый хоккеист мечтает победить на Олимпиаде, стать чемпионом мира. А у них эту возможность сейчас отбирают.

Были разговоры с Международной федерацией хоккея, просил разрешить отправить юниоров на чемпионат мира, но…

Решения по дискриминации России – несправедливые, глубоко неправильные. Это особенно очевидно на фоне того, как другие спортивные структуры демонстрируют взвешенный подход. Например, в к нашим ребятам отношение никак не поменялось. Овечкин, , Шестеркин, , , – их болельщики готовы на руках носить.

Но мы верим, что скоро все изменится. Будем готовы вернуться, и вернемся еще более сильными. Ради этого сейчас и работаем», – заявил президент ФХР Владислав Третьяк.