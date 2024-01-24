Кучеров идет на чистом 3-м месте в гонке снайперов НХЛ (31 гол в 47 играх), Панарин – на 5-м (29 в 47)

Никита Кучеров идет на чистом 3-м месте в гонке снайперов НХЛ.

Форвард « » забросил 3 шайбы в ворота «Филадельфии» (6:3), прервав безголевую серию из 6 игр в регулярном чемпионате .

В активе россиянина 31 гол в 47 играх. Он вышел на чистое 3-е место в гонке снайперов, обогнав из «Бостона» (30 в 46) и из « » (29 в 47, сегодня – гол в ворота «Сан-Хосе»).

Кучеров уступает только Остону Мэттьюсу («Торонто», 38 в 44) и Сэму Райнхарту («Флорида», 34 в 46).