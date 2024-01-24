Кучеров идет на чистом 3-м месте в гонке снайперов НХЛ (31 гол в 47 играх), Панарин – на 5-м (29 в 47)
Никита Кучеров идет на чистом 3-м месте в гонке снайперов НХЛ.
Форвард «Тампы» забросил 3 шайбы в ворота «Филадельфии» (6:3), прервав безголевую серию из 6 игр в регулярном чемпионате НХЛ.
В активе россиянина 31 гол в 47 играх. Он вышел на чистое 3-е место в гонке снайперов, обогнав Давида Пастрняка из «Бостона» (30 в 46) и Артемия Панарина из «Рейнджерс» (29 в 47, сегодня – гол в ворота «Сан-Хосе»).
Кучеров уступает только Остону Мэттьюсу («Торонто», 38 в 44) и Сэму Райнхарту («Флорида», 34 в 46).
Грецки 30 лет, сезон 91-92, 74 игры, 121 очко, коэф. 1.63.
Кросби 30 лет, сезон 17-18, 82 игра, 89 очков, коэф. 1.08.