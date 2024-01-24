Кучеров идет на чистом 3-м месте в гонке снайперов НХЛ (31 гол в 47 играх), Панарин – на 5-м (29 в 47)

Теги рейтинги Рейнджерс Торонто Бостон Тампа-Бэй Флорида НХЛ Артемий Панарин Никита Кучеров Сэм Райнхарт Давид Пастрняк Остон Мэттьюс Хоккей

Никита Кучеров идет на чистом 3-м месте в гонке снайперов НХЛ.

Форвард «Тампы» забросил 3 шайбы в ворота «Филадельфии» (6:3), прервав безголевую серию из 6 игр в регулярном чемпионате НХЛ

В активе россиянина 31 гол в 47 играх. Он вышел на чистое 3-е место в гонке снайперов, обогнав Давида Пастрняка из «Бостона» (30 в 46) и Артемия Панарина из «Рейнджерс» (29 в 47, сегодня – гол в ворота «Сан-Хосе»). 

Кучеров уступает только Остону Мэттьюсу («Торонто», 38 в 44) и Сэму Райнхарту («Флорида», 34 в 46). 

7 комментариев
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Кросби на 7 месте, между делом ☝
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Кучеров 30 лет, сезон 23-24, 47 игр, 80 очков, коэф.1.7.
Грецки 30 лет, сезон 91-92, 74 игры, 121 очко, коэф. 1.63.
Кросби 30 лет, сезон 17-18, 82 игра, 89 очков, коэф. 1.08.
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А Овечкин на каком?
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Кстати, а где сейчас самый высокооплачиваемый защитник Тампы?
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Оба с запасом перекроют свои сезонные бесты.
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Ответ grodneng
А Овечкин на каком?
Овечкин пока на втором 830.
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Ответ Альберт Кот
Кучеров 30 лет, сезон 23-24, 47 игр, 80 очков, коэф.1.7. Грецки 30 лет, сезон 91-92, 74 игры, 121 очко, коэф. 1.63. Кросби 30 лет, сезон 17-18, 82 игра, 89 очков, коэф. 1.08.
Кучеров поумнее и потехничнее этих дровосеков будет
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