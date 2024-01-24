Панарин забросил 29-ю шайбу в сезоне НХЛ. Он делит 4-е место в гонке бомбардиров с 63 очками в 47 играх

Теги Рейнджерс Сан-Хосе НХЛ Артемий Панарин Хоккей

Артемий Панарин забросил 29-ю шайбу в сезоне НХЛ.

Форвард «Рейнджерс» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (2:3 ОТ). 

В активе 32-летнего россиянина стало 63 (29+34) очка в 47 играх. Он делит 4-е место в гонке бомбардиров лиги с Джей Ти Миллером из «Ванкувера». 

Сегодня Панарин (20:04, 4:36 – в большинстве, «+2») нанес 4 броска в створ и 2 мимо. Также сделал 1 перехват и получил малый штраф. 

Ранее за карьеру в лиге Артемий трижды достигал отметки 30 шайб в регулярке. Его лучший результат – 32 гола в 69 играх в досрочно остановленном чемпионате-2019/20. 

4 комментария
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Ответ Ебздрогыч
Ждем сотню от Хлебушка!
и личный рекорд по голам за сезон. Хорошо бы и 40+ распечатать.
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Ждем сотню от Хлебушка!
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Артемий очень хорош в этом сезоне!
Молодчик!
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Надо ещё немного добавить: третий бомбардир получает приз 4 тысячи долларов(Положение об Арт Росс Трофи).
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