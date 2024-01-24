Панарин забросил 29-ю шайбу в сезоне НХЛ. Он делит 4-е место в гонке бомбардиров с 63 очками в 47 играх
Артемий Панарин забросил 29-ю шайбу в сезоне НХЛ.
Форвард «Рейнджерс» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (2:3 ОТ).
В активе 32-летнего россиянина стало 63 (29+34) очка в 47 играх. Он делит 4-е место в гонке бомбардиров лиги с Джей Ти Миллером из «Ванкувера».
Сегодня Панарин (20:04, 4:36 – в большинстве, «+2») нанес 4 броска в створ и 2 мимо. Также сделал 1 перехват и получил малый штраф.
Ранее за карьеру в лиге Артемий трижды достигал отметки 30 шайб в регулярке. Его лучший результат – 32 гола в 69 играх в досрочно остановленном чемпионате-2019/20.
Молодчик!