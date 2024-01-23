«Нью-Джерси» назначил Фицджералда президентом по хоккейным операциям, помимо должности генменеджера. Подписан долгосрочный контракт
«Нью-Джерси» и Том Фицджералд подписали новый контракт.
Клуб подписал с функционером долгосрочное соглашение.
«Дэвилс» также объявили, что Фицджералд займется совмещением постов президента по хоккейным операциям и генерального менеджера.
Ранее функционер занимал должность исполнительного вице-президента и генерального менеджера.
Фицджеральд вступил в должность исполнительного вице-президента и генерального менеджера «Нью-Джерси» в 2020 году.
В нынешнем сезоне «Нью-Джерси» находится на девятой позиции в таблице Восточной конференции.