«Нью-Джерси» назначил Фицджералда президентом по хоккейным операциям, помимо должности генменеджера. Подписан долгосрочный контракт

Теги Нью-Джерси НХЛ Том Фицджералд Хоккей

«Нью-Джерси» и Том Фицджералд подписали новый контракт.

Клуб подписал с функционером долгосрочное соглашение.

«Дэвилс» также объявили, что Фицджералд займется совмещением постов президента по хоккейным операциям и генерального менеджера.

Ранее функционер занимал должность исполнительного вице-президента и генерального менеджера. 

Фицджеральд вступил в должность исполнительного вице-президента и генерального менеджера «Нью-Джерси» в 2020 году.

В нынешнем сезоне «Нью-Джерси» находится на девятой позиции в таблице Восточной конференции.

3 комментария
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Ну не знаю, прошлое межсезонье от него провальным вышло...
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Это они его за контракт Майера так благодарят?
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А в чем разница? Генменеджер с тройной зарплатой
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