«Нью-Джерси» назначил Фицджералда президентом по хоккейным операциям, помимо должности генменеджера. Подписан долгосрочный контракт

«Нью-Джерси» и Том Фицджералд подписали новый контракт.

Клуб подписал с функционером долгосрочное соглашение.

«Дэвилс» также объявили, что Фицджералд займется совмещением постов президента по хоккейным операциям и генерального менеджера.

Ранее функционер занимал должность исполнительного вице-президента и генерального менеджера.

Фицджеральд вступил в должность исполнительного вице-президента и генерального менеджера «Нью-Джерси» в 2020 году.

В нынешнем сезоне « » находится на девятой позиции в таблице Восточной конференции.