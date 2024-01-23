Никита Филатов: «Кардинально не согласен, что Ковальчук не вывозит и занимает чье-то место. Хватит привязывать поражения к одному игроку, это не теннис»

Никита Филатов не считает, что Илья Ковальчук занимает чужое место в «Спартаке».

«Моя позиция насчет остается неизменной. Я кардинально не согласен с тем, что Ковальчук не вывозит и занимает чье-то место. От него у всех завышенные ожидания. Но мне кажется, что он справляется с той ролью, которую ему дают.

Четыре шайбы в десяти матчах – это вполне достойно. Хватит привязывать поражения к одному игроку. Это не теннис. Илья – не вратарь, на которого можно валить вину за ключевые ошибки. Он играет вполне на уровне. Естественно, какое-то время у него уходит на адаптацию, на то, чтобы привыкнуть к темпу. Два года – это приличная пауза.

Оценивать ситуацию в « » нужно будет, когда в строй вернутся лидеры: , , Морозов и . Вот когда у них будет оптимальный состав, тогда и можно будет о чем-то говорить», – сказал бывший нападающий клубов КХЛ Никита Филатов.