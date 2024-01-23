Никита Филатов: «Кардинально не согласен, что Ковальчук не вывозит и занимает чье-то место. Хватит привязывать поражения к одному игроку, это не теннис»

Теги Спартак Илья Ковальчук Никита Филатов КХЛ Андрей Локтионов Павел Порядин Михаил Мальцев Иван Морозов Хоккей

Никита Филатов не считает, что Илья Ковальчук занимает чужое место в «Спартаке».

«Моя позиция насчет Ковальчука остается неизменной. Я кардинально не согласен с тем, что Ковальчук не вывозит и занимает чье-то место. От него у всех завышенные ожидания. Но мне кажется, что он справляется с той ролью, которую ему дают.

Четыре шайбы в десяти матчах – это вполне достойно. Хватит привязывать поражения к одному игроку. Это не теннис. Илья – не вратарь, на которого можно валить вину за ключевые ошибки. Он играет вполне на уровне. Естественно, какое-то время у него уходит на адаптацию, на то, чтобы привыкнуть к темпу. Два года – это приличная пауза.

Оценивать ситуацию в «Спартаке» нужно будет, когда в строй вернутся лидеры: Порядин, Мальцев, Морозов и Локтионов. Вот когда у них будет оптимальный состав, тогда и можно будет о чем-то говорить», – сказал бывший нападающий клубов КХЛ Никита Филатов.

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4 комментария
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я вот тоже не понимаю логики, как будто Кови один играет, других игроков нет, и травмированных в том числе
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Ну, эту новость можно дважды в неделю публиковать - Филатов и Шевченко на тему возвращения Ковальчука в каждом выпуске ЭХБ рубятся ;)
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Молодец Никита!!!Просто кому-то захотелось захейтить Ковальчука.
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5 очков в 10 матчах. Посмотрите, много ли нападающих там набирают 0,5 очка за игру.
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