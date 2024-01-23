Апальков об отказе от соцсетей: «Поменял смартфон на кнопочный телефон и стараюсь делать так, чтобы было больше живого общения. Телевизор тоже не особо смотрю»

Теги КХЛ Барыс Даниил Апальков соцсети Хоккей

Даниил Апальков рассказал об отказе от соцсетей.

– С отказом от смартфона насколько больше времени стало? Была ли своего рода ломка? Какие ощущения?

– Нет, когда в голове у тебя беспорядок, и кажется, что вся жизнь как будто завязана на этом телефоне, ты не можешь даже вздохнуть. Но на самом деле, ничего вообще такого не было. Я поменял смартфон на кнопочный и сейчас стараюсь делать так, чтобы было больше живого общения. У есть меня звонки, но и то с небольшим количеством людей.

В целом, безусловно, за тем, что происходит в мире, слежу. Просто у меня кнопочный телефон. Телевизор тоже не особо смотрю. Слежу за основными новостями, я, конечно же, в курсе, просто есть много всякой ненужной информации, которая мне в данный момент вообще никак не поможет ни в карьере, ни по жизни. Поэтому лишний раз распыляться не вижу никакого смысла, – сказал нападающий «Барыса» Даниил Апальков.

Даниил Апальков: «Сейчас Овечкин как начнет стрелять – и все, кто его хейтил, опять замолкнут. Кучеров – один из самых талантливых хоккеистов современности, пример для многих»

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3 комментария
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Обитателям спортса (в том числе и мне) стоит проделать то же самое)
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Телевизор зло. Только в качестве монитора.
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Ответ Кино Музыка
Телевизор зло. Только в качестве монитора.
Включи на "мониторе" Скабееву - и он тоже окажется дном
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