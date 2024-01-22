«Автомобилист» выиграл 3 из 4 последних матчей. Команда Заварухина – 4-я на Востоке

Теги Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Барыс Хоккей

«Автомобилист» победил «Барыс» в матче чемпионата КХЛ.

Команда тренера Николая Заварухина выиграла со счетом 3:2 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

В течение шести минут в третьем периоде – с 51-й по 57-й – команды забросили четыре шайбы в общей сложности.

«Автомобилист» одержал три победы в четырех последних матчах, уступив на этом отрезке «Северстали» (0:3), а также обыграв ЦСКА (3:2) и «Адмирал» (4:2).

«Автомобилист» находится на четвертом месте в таблице Восточной конференции (68 баллов в 56 играх), «Барыс» – на 11-й позиции (44 очка в 53 матчах).

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Впереди - восемь игр с сильными соперниками,никаких проходных игр,где можно будет слегка расслабиться.Поэтому сегодня в равной,вязкой игре победа была кстати .
+3
-1
+2
Ответ heivani
Впереди - восемь игр с сильными соперниками,никаких проходных игр,где можно будет слегка расслабиться.Поэтому сегодня в равной,вязкой игре победа была кстати .
Привет, а у меня перед глазами стоит-как нас Северсталь возила))
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий