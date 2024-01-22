«Автомобилист» выиграл 3 из 4 последних матчей. Команда Заварухина – 4-я на Востоке

«Автомобилист» победил «Барыс» в матче чемпионата КХЛ.

Команда тренера выиграла со счетом 3:2 в игре Фонбет чемпионата .

В течение шести минут в третьем периоде – с 51-й по 57-й – команды забросили четыре шайбы в общей сложности.

«Автомобилист» одержал три победы в четырех последних матчах, уступив на этом отрезке «Северстали» (0:3), а также обыграв ЦСКА (3:2) и «Адмирал» (4:2).

« » находится на четвертом месте в таблице Восточной конференции (68 баллов в 56 играх), – на 11-й позиции (44 очка в 53 матчах).