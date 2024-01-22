Апальков про МЧМ: «Пусть боятся, как только опять Россия придет. Без наших нет интереса. Думаю, ребята порадуют болельщиков и страну»

Даниил Апальков заявил, что молодежный чемпионат мира неинтересен без России.

МЧМ-2024 выиграла сборная США, победив в финале команду Швеции.

– На новогодних праздниках прошел МЧМ, ты участник турнира 2012 года, мы пока по всем возрастам на паузе 3 года. Американцы выиграли МЧМ второй раз за 4 года. Следил ли?

– Нет, сейчас без наших ребят нет интереса. Конечно, пусть боятся, как только опять Россия придет.

Я думаю, что ребята порадуют и болельщиков, и страну. Но тут опять же не от нас зависит, что и как дальше будет.

– Ты чувствуешь себя счастливым, что все-таки зацепил МЧМ и финал против шведов? Помнишь финал с 0:0 в основное время, игру , который стал лучшим бомбардиром.

– В принципе это обалденный турнир, что говорить.

Женька молодец, такую игру показывал и канадцам три ввалил, когда его освистывали 15 тысяч болельщиков. Что можно еще сказать? Это круто.

Было бы еще круче, если бы мы выиграли. Конечно, обидно в финале проиграть в овертайме. Матч не складывался, все равно могли где-то одну заковырять. И мы бы стали чемпионами. Но есть как есть.

Мы завоевали медали, нам их никто просто так не подарил, показывали отличную игру.

Жалко, что молодые ребята в сборной России, не могут теперь поехать на в связи с этим обстоятельствами.

Конечно, это колоссальный опыт для любого начинающего молодого хоккеиста – показать себя и проверить свои силы на этом уровне, – сказал нападающий « » .