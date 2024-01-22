Апальков про МЧМ: «Пусть боятся, как только опять Россия придет. Без наших нет интереса. Думаю, ребята порадуют болельщиков и страну»

Теги Молодежная сборная России по хоккею с шайбой НХЛ молодежный чемпионат мира по хоккею КХЛ Барыс Евгений Кузнецов Даниил Апальков Хоккей

Даниил Апальков заявил, что молодежный чемпионат мира неинтересен без России.

МЧМ-2024 выиграла сборная США, победив в финале команду Швеции.

– На новогодних праздниках прошел МЧМ, ты участник турнира 2012 года, мы пока по всем возрастам на паузе 3 года. Американцы выиграли МЧМ второй раз за 4 года. Следил ли?

– Нет, сейчас без наших ребят нет интереса. Конечно, пусть боятся, как только опять Россия придет. 

Я думаю, что ребята порадуют и болельщиков, и страну. Но тут опять же не от нас зависит, что и как дальше будет.

– Ты чувствуешь себя счастливым, что все-таки зацепил МЧМ и финал против шведов? Помнишь финал с 0:0 в основное время, игру Евгения Кузнецова, который стал лучшим бомбардиром.

– В принципе это обалденный турнир, что говорить.

Женька молодец, такую игру показывал и канадцам три ввалил, когда его освистывали 15 тысяч болельщиков. Что можно еще сказать? Это круто.

Было бы еще круче, если бы мы выиграли. Конечно, обидно в финале проиграть в овертайме. Матч не складывался, все равно могли где-то одну заковырять. И мы бы стали чемпионами. Но есть как есть.

Мы завоевали медали, нам их никто просто так не подарил, показывали отличную игру.

Жалко, что молодые ребята в сборной России, не могут теперь поехать на МЧМ в связи с этим обстоятельствами.

Конечно, это колоссальный опыт для любого начинающего молодого хоккеиста – показать себя и проверить свои силы на этом уровне, – сказал нападающий «Барыса» Даниил Апальков.

9 комментариев
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Одна победа за 20 лет - ух как нас боятся!
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Пока великий геополитик в Кремле, никуда вы не придëте.
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Без наших нет интереса только нашим. Остальным как-то все-равно.
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Ох уж эти повелители скрепных мантр...
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"Я злой и стлашный селый волк, я в полосятах знаю толк!" (к/ф "Джентльмены удачи")
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Не смотрел, наши всех вынесут
Новый эксперт поллитролог?
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Ответ Заборостроитель
Не смотрел, наши всех вынесут Новый эксперт поллитролог?
он похрду и предыдущие 10 мчм не смотрел
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Запад трепещит очком,
Нам нравится, что боятся.
И будет всё пучком.
Я сказал, икаться-сраться.
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Когда пролетят на первом же ЧМ где будут участвовать, будут говорить что те поколения которые не участвовали, точно бы выиграли.
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