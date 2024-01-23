Рид Буше поделился мнением о форварде Никите Гусеве.

– Недавно вы установили новый рекорд «Авангарда» по результативности и продолжаете погоню в чемпионате за лидером из московского « ». Следите ли вы за этим?

– Я совсем не думаю об этом. Больше сфокусирован на том, чтобы команда побеждала. Это все, что важно.

– Возможно, вы обнаружили что-то интересное в игре Гусева, какие-то нюансы, которые вы могли бы приметить для себя?

– Гусев – технически очень одаренный игрок, умный, который хорош во всем.

Неудивительно, что он является сейчас лидером гонки бомбардиров, – сказал нападающий « » .