Рид Буше: «Между Америкой и Россией много схожего. Это не как день и ночь. Несмотря на детали, в целом все одинаково»
Рид Буше считает, что между Америкой и Россией много схожего.
– Допускаете ли вы свое возвращение в Америку после завершения игры в «Авангарде»?
– Скорее всего, потом я не вернусь в Америку.
– Как думаете, почему игроки из Северной Америки Кэмерон Ли, Бреннан Менелл, Брендан Лайпсик приняли российское гражданство?
– Не знаю, лучше спросить у этих ребят. Наверняка у них были на это свои причины такого решения.
– Сами вы думали о таком решении?
– Нет.
– Какие различия в традициях вы уже успели увидеть между россиянами и американцами?
– Это разные культуры, разные стили жизни. Сложно описать.
– Вас что-то удивило в России?
– В России года четыре назад я чему-то удивлялся, но уже привык ко всему.
– Есть ли какое-то сходство у американцев и россиян в поступках?
– Схожего между Америкой и Россией много. Это не как день и ночь. Несмотря на детали, в целом все одинаково.
– Какие вещи американцы спрашивают вас о России?
– Ничего необычного меня не спрашивают. Так, обычные вещи, ничего сумасшедшего. В целом не так много людей из Северной Америки получают шанс приехать в Россию.
– Знаете ли вы уже какие-то места в России, в Омске, которые кажутся вам красивыми?
– Я люблю Москву – это прекрасный город. Омск люблю тоже, он поменьше, и мне лично здесь комфортно, – сказал нападающий «Авангарда» Рид Буше.