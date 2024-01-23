Рид Буше: «Между Америкой и Россией много схожего. Это не как день и ночь. Несмотря на детали, в целом все одинаково»

Рид Буше считает, что между Америкой и Россией много схожего.

– Допускаете ли вы свое возвращение в Америку после завершения игры в « »?

– Скорее всего, потом я не вернусь в Америку.

– Как думаете, почему игроки из Северной Америки Кэмерон Ли, Бреннан Менелл, Брендан Лайпсик приняли российское гражданство?

– Не знаю, лучше спросить у этих ребят. Наверняка у них были на это свои причины такого решения.

– Сами вы думали о таком решении?

– Нет.

– Какие различия в традициях вы уже успели увидеть между россиянами и американцами?

– Это разные культуры, разные стили жизни. Сложно описать.

– Вас что-то удивило в России?

– В России года четыре назад я чему-то удивлялся, но уже привык ко всему.

– Есть ли какое-то сходство у американцев и россиян в поступках?

– Схожего между Америкой и Россией много. Это не как день и ночь. Несмотря на детали, в целом все одинаково.

– Какие вещи американцы спрашивают вас о России?

– Ничего необычного меня не спрашивают. Так, обычные вещи, ничего сумасшедшего. В целом не так много людей из Северной Америки получают шанс приехать в Россию.

– Знаете ли вы уже какие-то места в России, в Омске, которые кажутся вам красивыми?

– Я люблю Москву – это прекрасный город. Омск люблю тоже, он поменьше, и мне лично здесь комфортно, – сказал нападающий «Авангарда» .