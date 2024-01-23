Рид Буше: «Между Америкой и Россией много схожего. Это не как день и ночь. Несмотря на детали, в целом все одинаково»

Теги Авангард НХЛ Рид Буше натурализация ТАСС Хоккей

Рид Буше считает, что между Америкой и Россией много схожего.

– Допускаете ли вы свое возвращение в Америку после завершения игры в «Авангарде»?

– Скорее всего, потом я не вернусь в Америку.

– Как думаете, почему игроки из Северной Америки Кэмерон Ли, Бреннан Менелл, Брендан Лайпсик приняли российское гражданство?

– Не знаю, лучше спросить у этих ребят. Наверняка у них были на это свои причины такого решения.

– Сами вы думали о таком решении?

– Нет.

– Какие различия в традициях вы уже успели увидеть между россиянами и американцами?

– Это разные культуры, разные стили жизни. Сложно описать.

– Вас что-то удивило в России?

– В России года четыре назад я чему-то удивлялся, но уже привык ко всему.

– Есть ли какое-то сходство у американцев и россиян в поступках?

– Схожего между Америкой и Россией много. Это не как день и ночь. Несмотря на детали, в целом все одинаково.

– Какие вещи американцы спрашивают вас о России?

– Ничего необычного меня не спрашивают. Так, обычные вещи, ничего сумасшедшего. В целом не так много людей из Северной Америки получают шанс приехать в Россию.

– Знаете ли вы уже какие-то места в России, в Омске, которые кажутся вам красивыми?

– Я люблю Москву – это прекрасный город. Омск люблю тоже, он поменьше, и мне лично здесь комфортно, – сказал нападающий «Авангарда» Рид Буше.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мы тебя прекрасно понимаем, старина Рид. Что тут, что там состоятельным людям можно жить весьма сносно. Кто же будет спорить)
0
0
0
Конечно не вернётся,его же там «посодют».🤷🏻‍♂️
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий