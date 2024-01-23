«Аризона» благодаря автоголу Малкина стала 1-м клубом НХЛ с шайбой в большинстве, не нанесшим ни одного броска при численном преимуществе за матч

«Аризона» победила «Питтсбург» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Койотис» стали первой командой НХЛ, забившей гол в большинстве, не совершив ни одного броска при игре в численном преимуществе за матч.

Напомним, в третьем периоде игры и организовали автогол «Пингвинс» в пустые ворота.

При счете 2:3 « », игравший в меньшинстве, заменил вратаря на пятого полевого игрока при отложенном штрафе.

Летанг сделал пас назад в своей зоне на Малкина. Тот не сумел обработать шайбу, и она зашла в пустые ворота.

В результате на нападающего «Койотис» Лоусона Крауза был записан гол в большинстве.

При этом команда не нанесла ни одного броска по воротам в большинстве за матч с «Питтсбургом».

Самый ужасный гол в карьере Малкина – в свои ворота 😱