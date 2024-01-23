«Аризона» благодаря автоголу Малкина стала 1-м клубом НХЛ с шайбой в большинстве, не нанесшим ни одного броска при численном преимуществе за матч
«Аризона» победила «Питтсбург» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Койотис» стали первой командой НХЛ, забившей гол в большинстве, не совершив ни одного броска при игре в численном преимуществе за матч.
Напомним, в третьем периоде игры Крис Летанг и Евгений Малкин организовали автогол «Пингвинс» в пустые ворота.
При счете 2:3 «Питтсбург», игравший в меньшинстве, заменил вратаря на пятого полевого игрока при отложенном штрафе.
Летанг сделал пас назад в своей зоне на Малкина. Тот не сумел обработать шайбу, и она зашла в пустые ворота.
В результате на нападающего «Койотис» Лоусона Крауза был записан гол в большинстве.
При этом команда не нанесла ни одного броска по воротам в большинстве за матч с «Питтсбургом».
Тут диспозиция, кто был на льду – https://www.nhl.com/scores/htmlreports/20232024/GS020727.HTM
https://youtu.be/mrJtpxPm9bU?si=c20dtL111tGW_PEt