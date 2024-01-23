«Аризона» благодаря автоголу Малкина стала 1-м клубом НХЛ с шайбой в большинстве, не нанесшим ни одного броска при численном преимуществе за матч

Теги Питтсбург Аризона Крис Летанг Евгений Малкин НХЛ рекорды Лоусон Крауз Хоккей

«Аризона» победила «Питтсбург» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Койотис» стали первой командой НХЛ, забившей гол в большинстве, не совершив ни одного броска при игре в численном преимуществе за матч. 

Напомним, в третьем периоде игры Крис Летанг и Евгений Малкин организовали автогол «Пингвинс» в пустые ворота.

При счете 2:3 «Питтсбург», игравший в меньшинстве, заменил вратаря на пятого полевого игрока при отложенном штрафе. 

Летанг сделал пас назад в своей зоне на Малкина. Тот не сумел обработать шайбу, и она зашла в пустые ворота. 

В результате на нападающего «Койотис» Лоусона Крауза был записан гол в большинстве.

При этом команда не нанесла ни одного броска по воротам в большинстве за матч с «Питтсбургом».

Самый ужасный гол в карьере Малкина – в свои ворота 😱

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14 комментариев
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Нихрена не понял, что тут написано:(
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Так и Малкин благодаря Аризоне стал первым игроком, забившим автогол при отсутствии бросков в большинстве от соперника. Можно сказать конек к коньку вошли в историю)
+7
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+6
Ответ Adeen
Нихрена не понял, что тут написано:(
Просто Аризона на момент этого безобразия была еще и в большинстве. Выход пятого полевого при отложенном не снимает PP
+6
0
+6
Ответ Strannix
Они были в меньшинстве
Аризона была в большинстве, у Питсбурга Харкинса удалили
+7
-2
+5
Малкин переписывает историю! так держать!
+3
0
+3
Ответ Don_Krebs
Почему тогда написано: "При счете 2:3 «Питтсбург» заменил вратаря на шестого полевого игрока при отложенном штрафе"? Раз шестого полевого, то у них изначально на площадке было пять. Если только дисциплинарное минут на 10.
Ошиблись, на пятого

Тут диспозиция, кто был на льду – https://www.nhl.com/scores/htmlreports/20232024/GS020727.HTM
+3
0
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Ответ Adeen
В тексте изначально было "заменили вратаря на шестого игрока". Логическая несостыковка. Уже изменили.
Да, немного запутались. Как Летанг с Малкиным)
+1
0
+1
Ответ Don_Krebs
Почему тогда написано: "При счете 2:3 «Питтсбург» заменил вратаря на шестого полевого игрока при отложенном штрафе"? Раз шестого полевого, то у них изначально на площадке было пять. Если только дисциплинарное минут на 10.
Ну не я новость писал, не знаю) но сам факт в том, что гол забит действительно в большинстве)
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Они были в меньшинстве
+5
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Два года назад у Кэпс был подобный гол, Хагелин забил в свои ворота:
https://youtu.be/mrJtpxPm9bU?si=c20dtL111tGW_PEt
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0
Ответ Александр Балабанов
Просто Аризона на момент этого безобразия была еще и в большинстве. Выход пятого полевого при отложенном не снимает PP
В тексте изначально было "заменили вратаря на шестого игрока". Логическая несостыковка. Уже изменили.
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Ответ Барин
Два года назад у Кэпс был подобный гол, Хагелин забил в свои ворота: https://youtu.be/mrJtpxPm9bU?si=c20dtL111tGW_PEt
Даже покруче Малкинского голешника🤣
+1
-1
0
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