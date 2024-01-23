Летанг про автогол Малкина: «Мой пас не шел в ворота, но надо было сыграть получше. Не стоило отдавать назад, когда нет вратаря»
Крис Летанг высказался об автоголе «Питтсбурга» в матче с «Аризоной».
Эпизод произошел в третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Койотис» (2:5). При счете 2:3 «Пингвинс» заменили вратаря на шестого полевого игрока при отложенном штрафе.
Летанг сделал пас назад в своей зоне на форварда Евгения Малкина. Тот не сумел обработать шайбу, и она зашла в пустые ворота.
«Ну, если вы посмотрите повтор, то увидите, что мой пас не шел в ворота. Но надо было сыграть получше. Не стоило отдавать назад, когда нет вратаря.
Не думаю, что у нас был правильный настрой для того, чтобы перехватить инициативу и оказать давление на соперника. Мы позволили им играть в свою игру, у них много талантливых парней. В конце концов они заставили нас заплатить за это», – сказал защитник «Питтсбурга».