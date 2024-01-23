Летанг про автогол Малкина: «Мой пас не шел в ворота, но надо было сыграть получше. Не стоило отдавать назад, когда нет вратаря»

Теги Питтсбург Аризона Крис Летанг Евгений Малкин НХЛ Хоккей

Крис Летанг высказался об автоголе «Питтсбурга» в матче с «Аризоной».

Эпизод произошел в третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Койотис» (2:5). При счете 2:3 «Пингвинс» заменили вратаря на шестого полевого игрока при отложенном штрафе. 

Летанг сделал пас назад в своей зоне на форварда Евгения Малкина. Тот не сумел обработать шайбу, и она зашла в пустые ворота. 

«Ну, если вы посмотрите повтор, то увидите, что мой пас не шел в ворота. Но надо было сыграть получше. Не стоило отдавать назад, когда нет вратаря. 

Не думаю, что у нас был правильный настрой для того, чтобы перехватить инициативу и оказать давление на соперника. Мы позволили им играть в свою игру, у них много талантливых парней. В конце концов они заставили нас заплатить за это», – сказал защитник «Питтсбурга».  

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий